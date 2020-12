En contacto con F.M. Viñas el diputado Gustavo Majstruk (FDT) se refirió a las denuncias realizadas por presunto robo de agua en la cuenca alta del Río Atuel.

“Recibimos el reclamo de algunos productores que habían andado nuevamente por la zona, desgraciadamente esta no debería ser la función de los productores de estar monitoreando pero en buena hora que lo hagan, aunque tendría ser otro el ente que lo haga, en este caso Irrigación”, apuntó el legislador alvearense.

Majstruk sostuvo que “nuevamente se encontraron con que en algunas de las tomas en la parte del Atuel Superior habían unos bypass donde el agua no estaba pasando por el lugar de aforo”.

Ante esta situación irregular Majstruk expresó que se hicieron algunos llamados donde “no encontramos respuestas al respecto”. Paso seguido, “a nivel legislativo, reiteramos el pedido de informe que habíamos hecho a principio de año por la primer denuncia y que no habíamos obtenido la respuesta correspondiente”.

“Entendemos que tanto la cuarentena y lo que ha pasado durante este año puede haber resentido la posibilidad de respuesta de todos los entes de gobierno por lo cual es entendible que se demore un poco”, sin embargo el pedido fue presentado previo a esta etapa donde los entes funcionaban con normalidad y debían responder “en un plazo de 10 días hábiles”. En caso de no enviar una respuesta “deben enviar por lo menos alguna justificación o pedido de postergación. Esto no ha ocurrido, Irrigación me está debiendo entre 3 y 4 pedidos de informe”.

El diputado agregó que “nuevamente estamos recibiendo denuncias de que en una de las partes más sensibles del Río Atuel se están efectuando este tipo de robos”.

“Si es un robo o no, lo extraño es, que el superintendente intentó explicar la vez anterior cuando vino a General Alvear con un montón de excusas que podrían llegar a ser entendibles, pero las queremos por escrito. Nos genera muchas sospechas que haya una pequeña obra civil realizada sobre el lugar para tomar el aforo o el caudal que se está tomando del Río Atuel y el agua está pasando por el costado”, manifestó.

“Si eso lo hiciese un productor aquí en la zona sería pasible de una denuncia penal. Las reglas tendrían que ser claras en el manejo del agua para absolutamente todos los productores independientemente del lugar donde se encuentren”, completó.