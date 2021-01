El Diputado provincial Gustavo Majstruk hizo un reclamo ante las autoridades para pedir un esclarecimiento de las cláusulas bajo las cuales se otorgó el manejo de las reservas de la Laguna del Atuel y la del Diamante, para la creación de una reserva. En defensa de los recursos hídricos, el funcionario mostró su disconformidad sobre las formas en que se estableció este decreto.

En diálogo con FM VIÑAS, Gustavo Majstruk habló del acuerdo del gobierno provincial con actores privados, por el cual se cedió el control de la Laguna del Atuel y la del Diamante. «Es un decreto que concesiona el usufructo a dos empresas privadas de las principales reservas de agua que tiene el sur de la provincia. El problema es lo ambiguo del decreto, que incluso hacer referencia a actas que no están publicadas y son las que queremos conocer», explicó el funcionario, y aclaró: «La sospecho no está en que sea a una empresa privada».

Continuando con los puntos que le generan suspicacias sobre este proyecto, continuó: «Se leen frases como que van a realizar un esfuerzo entre las empresas y la Dirección de Recursos Naturales, y es su obligación. Me llama la atención que van a armar los puntos entre los privados y el Estado, cuando el gobierno tendría que marcar las pautas. Lo único claro es la concesión». Y en clara disconformodidad con el decreto, cerró: «Es un larguemos y vamos viendo. Me parece irresponsable en un tema que es tan sensible para nosotros como el cuidado del agua».

Y ante esta ambigüedad que criticó, enumeró los puntos sobre los cuales solicitó respuestas. «Hemos pedido en el informe cuál es la superficie de agua, porque no tenemos demarcada una superficie total; los accesos que va a tener para uso público; los programas que se van a desarrollar, que de momento creo que no existen; cuáles son las actas complementarias que no conocemos; y que nos clarifiquen qué es lo que entienden por garantizar servicios esenciales», describió el Diputado.

LUCHA ANTIGRANIZO

Por otro lado, Majstruk también pidió explicaciones al gobierno sobre el trabajo para paliar los efectos de las tormentas de granizo en la región. «Entendemos que las veces que no ha funcionado, es por defecto humano y no por la lucha en si, como el 31 de diciembre de 2008, cuando salieron tarde», analizó, y agregó: «Están haciendo ahorro de cartuchos y yo quiero que el gobierno nos explique cuáles son los criterios con los que se está llevando a cabo. Se dijo que se pusieron en función nuevas aviones y esto no pasó». En este sentido, cerró: «Las políticas de los últimos años están desmantelando la lucha antigranizo y debe haber un esfuerzo porque Mendoza depende del agro».

•L.A.