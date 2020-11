«La idea del Partido Justicialista siempre fue mantener un dialogo constructivo y el consenso en el tratamiento de un Presupuesto que no perjudique a los mendocinos«, sostuvo el Diputado Gustavo Majstruk a F.M. Viñas en torno a la media sanción que le dio la cámara baja al proyecto de Presupuesto 2021 y Avalúo e Impositiva.

El Gobierno envió su pauta de gastos para el año 2021 a la Legislatura con dos puntos que consideraron importantes: el consentimiento para renegociar deudas ya asumidas de forma indefinida y la estimación de un nuevo endeudamiento por 350 millones de dólares, de los cuales una importante porción se destinaría para obras.

Desde la oposición, se mostraron en desacuerdo con algunos ítems: «En este Presupuesto mucha de las obras planificadas, y las cuales tenían una proyección de financiamiento, no tuvieron la negativa del Justicialismo por eso en el plan se autorizaría 80,5 millones de dólares y luego seguir evaluando».

La ley de presupuesto es una de las más importantes por lo que se requiere de una mayoría especial – de 2/3 de los legisladores- para ser aprobada. Es ahí donde el oficialismo pierde su poder de fuerza en la Casa de las Leyes y requiere, no sólo de sus aliados, sino también de la oposición.

Sobre el paquete de obras que proponía el Ejecutivo no hubo un punto de acuerdo: «No estaba claro de dónde se buscaba el financiamiento porque para tomar deuda hay que saber si el organismo prestador la otorgue a menor interés y más si refiere a dólares«, manifestó.

«Las obras son para todos los mendocinos porque sabemos que generan una reactivación económica importante pero de la forma que ellos lo presentaron no era demasiado beneficioso para los mendocinos. Si el Gobernador lo desea puede enviar otro proyecto que solo contemple las obras que pretende pero con los ítems claros«, aseguró el legislador provincial.

Respecto al segundo punto, establecieron que solo se autorizaría un roll over para este año de $12.000 millones: «El roll over es tomar deuda para pagar deuda, es decir, patear deuda para más adelante, fenómeno que se ha dado desde hace varias gestiones. Cada año estas leyes van a la Legislatura porque la Constitución de Mendoza establece que cuando el Gobierno desee tomar deuda y no especifica qué tipo de duda ni para qué, necesita de la aprobación de mayoría especial«.

En la misma línea subrayó: «Todos los años el Gobierno quiere tener el permiso indeterminado para tomar deuda y, en este sentido, es anticonstitucional. El Gobernador tendrá el año próximo que llevar otro proyecto para pagar las deudas que se vienen arrastrando desde hace años y por eso creemos que todos los años, tal como lo dice la Constitución, se deben enviar el proyecto a la Legislatura para que sea tratado y que los empréstitos se aprueben todos los años como corresponde«.

Respecto a la postura de cada uno de los bloques en Diputados y la falta de consensos, Majstruk definió el tratamiento como un «tire y afloje que no se dio lamentablemente no pudiendo llegar a un acuerdo porque no era necesario aprobarlo ayer. Podrimos todos haber seguido estudiando el Proyecto una semana más porque considerábamos que estábamos muy cerca de un acuerdo pero la critica que hizo la oposición fue que el Ejecutivo quería ir a todo o nada«.