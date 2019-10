Patricia Salice y Mabel Uccelli, concejales electas por el Frente Cambiemos-UCR, formaron parte de “Puntos de Vista” y expresaron cómo tienen pensado trabajar desde el Honorable Concejo Deliberante en pos del beneficio de los alvearenses.

Ambas se mostraron “contentas y tranquilas por los resultados obtenidos” el pasado domingo 29 de septiembre, jornada cívica en que los alvearenses ratificaron la gestión del Intendente Walther Marcolini y acompañaron con el voto a la lista que componen junto a José Morán para ser miembros del cuerpo legislativo alvearense.

Mabel Uccelli, docente de profesión desde hace 22 años, casada y con un hijo, explicó cómo llegó a conformar en tercer término la lista 300 A que la ubica como concejal a partir del 10 de diciembre: “Participo por primera vez activamente en política. Como todos saben hay distintos sectores dentro del radicalismo y dentro del grupo NAR me convocaron por lo que acepté comprometerme de forma activa, aportar lo mejor de mí e involucrarme”.

“La predisposición está y las ganas de redoblar los esfuerzos de trabajar para toda la ciudadanía. Vamos a trabajar para llegar a los consensos necesarios con el resto de los ediles”, expresó Uccelli.

Por su parte Patricia Salice, quien se ha desenvuelto activamente en la Asesoría de la Mujer desde 2015, reflejó: “Uno siente la necesidad de hacer algo más e involucrarnos para gestionar cambios, formas y de lograr objetivos. Hoy encabezando la lista y después de los resultados me tocará ser parte del Concejo. Pensamos trabajar con nuestra impronta descentralizada efectivizando la participación de los distritos teniendo presencia en todo el departamento”.

“Si bien no estaremos al frente de un cargo Ejecutivo no tiene porque ser un impedimento para idear, pensar y ejecutar avances para nuestros vecinos”, señaló Salice quien aseveró que “las distintas realidades sociales las he venido conociendo desde función pero conocer en profundidad el territorio alvearense me ha permitido ahondar en otras temáticas con sus correspondientes problemáticas”.

A partir de diciembre fungirán 5 mujeres como concejales (Alejandra Torti, Myrna Osorio, Mabel Uccelli, Patricia Salice y Hebe Katzer) por lo que Patricia Salice comentó que “esto nos pone orgullosas pero no creo que sea obstáculo ni marque diferencia por lo que el trabajo tiene que ser el mismo y tratar distintos temas desde las perspectivas de todos los bloques”.

“Tenemos proyectos en mente en los que estamos trabajando para beneficiar al agro, salud y educación por lo que llegado el momento esperamos llevarlo a cabo”, puntualizó Mabel Uccelli.

“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”.

F.B. (F.M. Viñas).