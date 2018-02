Luminares y Villa Atuel terminaron igualando 1 a 1 en el cierre de la 2° fecha del Federal C y, a pesar de que el empate parece lo más justo, fue un resultado que no los favorece para haber aprovechado la caída de Ferro y así acomodarse arriba.

El equipo de Pablo Castro fue superior en el primer tiempo, sobre todo por la banda izquierda con Cabaña, Sánchez y Maxi Lara formando una excelente sociedad. Un poco por mala elección en definición y todo lo restante por la gran actuación de Carlos Gatica en el arco visitante, al Grana le costó quebrar el cero en los primeros 20.

Pero a los 24, Franco Domínguez fue muy inteligente para aguantar la pelota en la línea del área y conseguir que le hagan falta, situación que sin dudar lo hizo cobrar penal al árbitro Conte. El capitán Bruno Urquiza lo cambió por gol y a cobrar. La Topadora Roja empezó a crecer gracias a las apariciones esporádicas de Corvalán, al oficio de Cristian Mansilla para aguantar arriba y al desequilibrio que Troncoso y Sandoval generaban con su velocidad.

La expulsión de Maxi Lara a los 28 parecía desarmarle el castillo al local, pero el orden que pidió Castro se cumplió a la perfección. Faltando tres minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario de la primera parte, Troncoso tiró una especie de centro que en realidad terminó en el arco de manera magistral: la pelota hizo una extraña parábola en el aire y dejó inmóvil al Pollo Miranda. Golazo e igualdad para irse al vestuario.

En el complemento fue Villa Atuel el que ejerció superioridad, más allá de que Luminares también contó con un par de ocasiones. El equipo de Juan Carlos Suárez ganó el duelo de la mitad de la cancha, gracias un firme Illanes y una aparición más continua de Corvalán. La visita no estuvo fino a la hora de la definición, falló varias y no pudo concretar lo que hubiese sido una excelente victoria. Con Maxi López fresco y Axel Barón agarrando la lanza desde el fondo, el conjunto alvearense intentó, pero no fue suficiente.

Un empate que deja todo muy apretado. Ninguno de los dos pudo aprovechar la derrota de Ferro para escaparse aunque sea por unos pocos puntos en la cima. Villa Atuel toma como positivo el punto por haber jugado de visitante, empezar a sumar y por la muestra de carácter que dio. Para Luminares, sensación agridulce: por un lado sigue escalando, quedó líder con 2 puntos y está invicto. Por el otro, no pudo ganar como local para ratificar lo hecho en la primera fecha.