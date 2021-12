El Jefe de la Policía departamental Luis Alcaino se refirió a la gran problemática que deben solucionar por la inseguridad que afecta a los alvearenses y pidió compromiso de las instituciones así como de los vecinos para trabajar en la prevención de los delitos.

En diálogo con Puntos de Vista, de FM Viñas, Luis Alcaino se refirió a la inseguridad, una problemática cada vez más presente en General Alvear. «Si hay un delito a mí me incomoda, no me puedo quedar con que hay pocos, porque tenemos que reducir esa cantidad a cero. Por eso charlamos con la gente, porque es necesario involucrarnos y que se dejen de naturalizar cosas como que la víctima se relacione con el victimario porque no quiere denunciar», explicó.

En ese sentido, por parte de las autoridades de la Policía, admitió: «Entendemos que somos responsables pero necesitamos que denuncien». Y para intentar bajar los hechos delictivos, se refirió al trabajo que les compete: «Si ven policías en distintos horarios en barrios en los que ‘no pasa nada’, es justamente por eso, porque funciona como medida de prevención. La idea es controlar, para que el vecino se sienta seguro y el delincuente no camine libremente por la calle».

Por otra parte, como oriundo del departamento y con familia en Alvear, agregó: «La gente se merece tener recursos de primera como el resto de la provincia. Pero por mi trabajo veo que en un día hay 30 asaltos en la provincia y ninguno pasó acá. Es es bueno, porque es un alivia, pero significa que depositan recursos en otros lados, donde el delito está en rojo».

Asimismo, y con el aumento del delito en la zona rural, resaltó que su gran obstáculo son las extensiones que deben recorrer y con los escasos recursos que reciben. «Ponemos lo mejor que tenemos, y no voy a tratar de andar excusándome, pero tenemos muchos kilómetros de rutas, caminos y huellas que tenemos que cubrir. Y por un tema de logística es imposible estar en todos lados», manifestó Alcaino, quien recalcó: «Tenemos que trabajar con todas las instituciones».