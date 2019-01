A sala llena se presentó la obra “No 2 dos sin 3”, protagonizada por Germán Kraus, Georgina Barbarossa, Andrea Estévez, Gastón Ricaud y Omar Calicchio. Los artistas admiraron el Cine Teatro Antonio Lafalla y a la gente de Alvear. Luego del éxito y la gran convocatoria del domingo, el elenco volverá en febrero.

“El 24 de febrero estarán nuevamente acá”, aseguró la Directora de Cultura Liana Piedrafita.

Germán Kraus no dudó en halagar al público alvearense, “La gente se reía muchísimo y nos contagiaron su alegría y felicidad. El Teatro es una maravilla, nos han recibido con mucho cariño y respeto, como actores y seres humanos” aseguró el actor de vasta trayectoria en teatro, cine y televisión.

Quien se sumó a los elogios fue Georgina Barbarossa, quien destacó el hecho de que el Cine Teatro Antonio Lafalla fuera recuperado y refaccionado para transformarse en una sala de primer nivel: “Es la primera vez que piso este teatro y espero volver muchas veces más, el público es muy culto y respetuoso. Me siento en la Argentina de los años 50 donde la gente se saluda, se da las gracias, hay tiempo y no vive a las corridas como en Buenos Aires; creo que me van a sacar de acá con espátula” dijo.

Debido al éxito y la calidez obtenida en nuestro departamento, los integrantes de la productora GRG y los reconocidos artistas de la obra de Christian Ortiz, “No hay 2 sin 3, Desparejados”, ya confirmaron que volverán a presentarse en la sala del Cine Teatro Antonio Lafalla el 24 de febrero próximo a las 21:30 hs con una entrada general de $150.

A.C.