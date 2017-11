Habiendo conocido los resultados del CENSAGRO, la Cámara de Comercio le enviará al Sr. Intendente la siguiente propuesta:

..”Aprovechando los resultados del CENSAGRO, una herramienta fundamental para el análisis de nuestra realidad económica, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear le propone al Intendente Municipal Lic. Walther Marcolini el análisis de la realidad relevada y, como lo ha realizado históricamente, preocupados por un desarrollo económico sustentable y sostenible, la organización de dos comisiones de trabajo.

La primera abocada al mantenimiento de la actual infraestructura económica. No podemos permitir achicarnos ni una hectárea más de producción. Se deben diseñar mecanismos especiales para permitirles a aquellos productores que verdaderamente están en pie, permanezcan en la actividad y logren la rentabilidad necesaria para planificar su futuro. Para ello debemos lograr la comprensión tanto del Gobierno Provincial como Nacional entendiendo que no es lo mismo ser Empresario en General Alvear que en el Gran Mendoza o que en la Pampa Húmeda. Todo nos cuesta más, estamos lejos de los centros de consumo, las herramientas financieras son más escasas, sufrimos un éxodo de cerebros permanente por la escasa oferta de Educación Superior, a lo que debemos agregarle escases de recursos hídricos, etc.

La otra Comisión estará abocada a generar los consensos necesarios para desarrollar las capacidades productivas ociosas del Departamento en los distintos sectores de la economía. Se deben establecer 4 o 5 líneas de acción en las cuales todos los sectores políticos estén compenetrados y comprometidos a apoyar por los próximos 20 o 30 años. Para ellos proponemos generar algunas jornadas de discusión entre los distintos actores, donde todos aporten y permitan el consenso de las líneas estratégicas del desarrollo productivo de General Alvear. Ejemplo como Turismo, Producción Orgánica, Industria del Software, Industria Porcina, sirvan como ejemplo y disparadores de los ejes a acordar entre TODOS.

Se propone generar la Agencia de Desarrollo PRO ALVEAR. El lugar obligado para que los futuros emprendedores del Departamento acudan a informarse, capacitarse y apoyarse antes de tomar decisiones sobre qué hacer. Un ente autárquico que se retroalimente y que se constituya en la herramienta de generación de nuestro futuro económico.

Señor Intendente le ofrecemos esta Cámara, una institución señera de más de 80 años de vida como motorizadora y co promotora del Desarrollo Alvearense…”