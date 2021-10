A partir de este 1° de octubre la Departamental de Policía General Alvear, cuya jurisdicción comprende un vasto territorio dentro del sur provincial, quedará a cargo del Subcomisario José González hasta que asuma el Comisario Luis Alcaíno.

Pedro Constanzo estuvo hasta el momento al frente de la Departamental de Policía conformada por las Comisarías 14° (Ciudad), 46° (Bowen), 64° (Monte Comán) y 26° (Villa Atuel) luego de desempeñarse casi toda su carrera policial en la Unidad de Investigaciones: ‘En mi caso empecé con 17 años ingresé a la escuela de Oficiales y tras dos años de internado empecé a trabajar completando 28 años de servicio más una Licenciatura que me otorgó dos años más hasta cumplir los 30 años de servicio‘, expresó en diálogo con F.M. VIÑAS el ya ex Comisario Constanzo.

En la misma línea agradeció a todo su equipo de trabajo ‘más que nada del área de Investigaciones donde estuve 20 años donde logramos muchos procedimientos‘, indicó, además de asegurar: ‘Lo di todo con vocación de servicio para con toda la comunidad tratando de solucionar problemas que cada vecino tuvo. A veces hubo resultados que no se lograron por cuestiones extra pero siempre con la predisposición de cumplir con mi deber‘.

Constanzo forma parte de una familia con tradición policial, a quienes aprovechó a recordar: ‘Cuando empecé mi papá me aconsejó empezar en una comisaría y después pasar a otra área para seguir formándome. En mi caso me perfeccioné en Investigaciones la que volvería a elegir si me tocara empezar de nuevo‘.

Durante las próximas semanas estará a cargo de forma interina el Subcomisario José González hasta que cumpla su licencia el Crío. Luis Alcaíno, quien se pondrá al frente de la Departamental: ‘En diálogo con el Jefe de la Distrital II (Pablo Dominguez) coincidimos en que quede una persona de Alvear que conoce el territorio y las necesidades del departamento por eso quedará a cargo el Comisario Alcaíno‘, manifestó.

Finalmente agradeció a los miembros de la prensa por la disposición y la colaboración en pos de la seguridad ‘y en especial a ustedes que desde FM VIÑAS siempre han actuado con mucho respeto y ayudado en las campañas de prevención e información para avanzar hacia un Alvear más seguro‘, concluyó.