Tras un día de descanso, el alvearense volvió a la titularidad con la Selección y aportó 10 puntos para la victoria argentina frente a Holanda en sets corridos. El próximo partido será el miércoles a las 14:30 hs.

Agustín Loser volvió a jugar tras estar ausente en la derrota albiceleste frente a Eslovenia (3° en la Liga de Naciones) y lo hizo con una gran actuación para aportar al triunfo frente a Holanda. El alvearense anotó 10 puntos (8 de ataque, 1 de bloqueo y de saque) en la victoria de Argentina por 3 a 0 con los siguientes parciales: 25-19; 25-20 y 25-23.

Con este resultado, el combinado nacional se ubica en la 12° posición de la tabla con un balance de dos victorias y 4 derrotas (5 puntos). El próximo miércoles, la Selección integrada por Loser enfrentará a Italia a las 14:30 hs, y nuevamente con transmisión de TyC Sports.

Así será el tercer weekend de competencia:

9/6 11:30hs Argentina vs Italia

10/6 10hs Argentina vs Australia

11/6 8hs Argentina vs Japón

•L.A.