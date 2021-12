Agustín Loser repasó el mejor año de su carrera e histórico para el voley nacional en el que obtuvo una medalla de bronce, agradeció el reconocimiento de los alvearenses en su vuelta al país y aseguró que se mantiene vivo el deseo de ir por más éxitos deportivos con la Selección Nacional.

Después de un año histórico para el voley argentino por una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo, en el que el alvearense fue un protagonista sobresaliente, en diálogo con FM Viñas Agustín Loser repasó los episodios destacados del mejor año de su carrera, según afirmó el mismo protagonista. «Estoy contento, fue un año increíble e histórico así que estoy contento de haber aportado todo lo que pude para lograrlo», expresó el orgullo del deporte alvearense.

Con grandes metas para 2022, entre los que vuelve a aparecer la Volleyball Nations League y el Mundial con la Selección Argentina, Loser revivió los mejores recuerdos de 2021. «Los dos momentos más emocionantes para mí fueron después del último punto contra Brasil, cuando ganamos y festejamos por los chicos por todo el sacrificio, no solo del año sino de toda una carrera. Y el otro fue cuando volví a ver mi familia y tuve todo el recibimiento de la gente de Alvear, de eso no me voy a olvidar nunca», confesó.

Con gratitud por la repercusión que también ha tenido la medalla, que fue la segunda en la disciplina y a 33 años de la primera, el ex Bolívar y Ciudad deseó: «Espero que esta repercusión de lograr más objetivos con Argentina y este reconocimiento es una muestra de que pudimos transmitir todo nuestro esfuerzo». En ese sentido, anunció: «Mi carrera con la Selección recién empieza y quiero lograr más títulos. No me conformo y vamos a seguir peleando por estar en podios, representando al país que es lo más lindo».

La actividad de Loser continúa en Francia

Después del final de temporada con la Selección Nacional de Voley, que terminó con una medalla de plata en el Sudamericano disputado en Brasil, Agustín Loser retomó la actividad en el Tourcoing Lille Métropole, equipo de la Primera División de Francia.

En lo que es su segunda temporada en el voley francés, afrontó un inicio de temporada negativo pero terminaron la primera rueda en zona de playoffs: «Fue un arranque muy irregular en el juego y eso tiene como consecuencia malos resultados, pero estamos muy motivados para el 2022 con toda la segunda rueda por delante».

•L.A.