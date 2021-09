Dina es celadora, trabaja en la escuela Luis Ponce en La 53, vive con su hija y ahora los más grandes anhelos marchan sobre ruedas ya que fue la flamante ganadora de la camioneta de la Fiesta Nacional de la Ganadería, de la que ya tiene las llaves en sus manos.

En las instalaciones del predio ferial, la comisión directiva de la Cámara de Comercio hizo entrega formal de la Chevrolet 0km a la joven madre: “Una alegría enorme el estar acá con Dina la afortunada ganadora de la camioneta de la 40 edición de la de la Fiesta. Realmente es una alegría enorme estar en este el predio, donde en los próximos días se va a realizar la Fiesta Nacional de la Ganadería (del 6 al 10 de octubre), para hacer entrega de este premio”, dijo Andrés Vavrik, presidente de la institución.

“La felicidad que compartimos es porque Dina se ha ganado este importante premio pero además porque la comunidad en general también participó muchísimo apoyando la rifa como siempre y bueno. Además es para destacar que en medio de todos las postergaciones y los problemas que tuvimos, hemos podido realizar el sorteo, cambiando el formato ya que esta vez no va a haber sorteo en el almuerzo oficial, pero la palabra estaba empeñada y cumplimos”, agregó el titular de la Cámara de Comercio.

Con la llave en la mano, ahora Dina comienza a delinear un futuro que hasta hace unos días era impensado: “No lo soñé, solamente este año decidí comprar un número sola. Muchas veces una piensa que no tiene suerte o no va a ganar nada, pero bueno compre para ver qué salía y la verdad es que me viene muy bien”, comentó Dina Pérez.

Desde el primer instante en que conoció el número ganador, Dina se fijó el objetivo y ahora con la camioneta en su poder, está determinada a cumplirlo: “Yo vivo con mi hija y alquilo por eso la idea es vender la camioneta y comprarnos alguna casita. Esa es la idea, el sueño de cualquier persona”, comentó la ganadora de la Chevrolet 0km, tal como lo había anticipado en diálogo con F.M. VIÑAS el pasado sábado 11 de septiembre.

Almuerzo tradicional

El almuerzo tradicional con los costillares al ensartador será parte de cronograma de actividades de la Fiesta de la Ganadería aunque con algunas variantes.

Luego de concretar la entrega de la camioneta 0km a Dina Pérez Marfil, el presidente de la Cámara de Comercio, Andrés Vavrik, confirmó que “el almuerzo se va a realizar (el sábado 9 de ocutbre) este año, solamente que la entrada no tendrá relación con el sorteo de la camioneta, como años anteriores. Esperamos el año que viene volver a la normalidad”.