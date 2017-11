Daniel Cabañas:

Ya se termino un año lleno de satisfacciones y alegrías en el Andes Croto con el gran ascenso y como lo propusimos manteniendo la categoría en el federal B . Agradecido a mis compañeros, dirigentes y a toda mi familia por este excelente año! Hasta pronto familia crota

Franco Domínguez:

La verdad siempre agradecido a este club! cerrando un año mas que positivo! con ascenso y mantencion de categoria! agradecer a ni familia que siempre está… a cuerpo tecnico y dirigentes que nos brindan toda su confiansa a la gente que siempre supo estar en las buenas y en las malas! y sobretodo a mis compañeros que dejaron todo en la cancha! un año con muchas alegrias para la gente crotaa! a descansar y pensar en el 2018

Cesar Araya:

Cerrando otra gran experiencia en Andes F.C dirigiendo federal B dejando todo lo que siempre deje por este hermoso club, sin duda que hay mucho por.corregir, pero sin duda que algo que no me faltó en el club fue falta de de DESICION “como algunos digieron .cuando andes se quedó sin jugadores en el 2002 y me dieron la resposabilidad de armar todo el fútbol infantil ,lo hice sin que me conociera nadie luego agarrar 1ra en momento s difíciles lo hice .saliendo campeon y cumpliendo el objetivo de mantener la categoría, sin dudas que esto gracias.a los.planteles que formaron parte de estos grande logros,habrá que corregir mucho pero siempre trataré de.enfrentarlo de.la mejor manera ,a eso le llaman falta de DESICION ….Gracias a los jugadores ala dirigencia que me eligió ,para enfrentar esta linda responsabilidad. A Pablo toledano ay.campo y el profe Fernán.y a toda la gente que apoyo desde afuera ,a.los.amigos C. Farias, j.Sosa, Ale Modon pela Quesada Sergio Rosales y em especial a mis hijos Dami,Meli y Enzo. Gracias de corazón. Gracias ANDES .F. C

Edgardo Manzano:

Se termina un año muy positivo, gracias andes por abrirme las puertas de dejarme ser parte de este federal B, di lo mejor en cada partido que me toco jugar, se cumplio el objetivo que era lo mas importante de mantener la categoria, conoci exelentes personas y jugadores y toda la comision que nunca dejaron que nos falte nada, solo agradecimiento para todos los que estuvieron siempre, me llevo muy buenos recuerdos! Gracias Andes Croto

Jonathan Pérez:

Un 2017 que quedará en el recuerdo como uno y sino el más lindo que me ha tocado vivir como futbolista. Logramos el campeonato y ascenso al Federal B (primer equipo alvearense en lograrlo). Después una vez en esta categoría, nos propusimos mantenernos y también lo logramos. Así que más que feliz por este gran 2017. Agradecido a mis compañeros que siempre dejaron todo por estos colores y principalmente a mi familia y las de ellos que siempre bancan en las buenas y las no tan buenas. También al cuerpo técnico y dirigentes que aportaron su granito de arena para lograr esto tan lindo para la familia crota. Ojalá sea un hasta pronto saludos a todos los hinchas de este hermoso club que me dio la posibilidad de cumplir un sueño tan anhelado. Abrazo de gol para todos y aguante el Andes Football Club.

Franco Farías:

Solo te digo gracias Andes Croto por tan lindo año, y sobre todo por confiar en mi, y darme la oportunidad de jugar otro Argentino B… Me quedan muchas cosas lindas de ese hermoso club! Abrazo de gol para todos

Darío Zuñiga:

Se termina otra etapa y un año excelente en lo futbolístico, agradecer a esa gente que nos banco y nos acompañó a todos lados, el objetivo esta cumplido Ascenso del Federal C y Andes un años más en el federal de fútbol.. Gracias por todo!!

Pablo el “sapi” Sánchez:

Se termina un año muy positivo para ANDES…. Primero quiero agradecer a mi familia q siempre me apoya en esto segundo a mis compañeros que dajaron todo por esta camiseta desde trabajar ir a entrenar y volver al trabajo sabemos q hubieron momentos muy bueno y otros no tanto pero siempre dentro de la cancha dejamos todo y tratamos de dejar al club lo mas alto q pudimos y tercero a la comision que siempre nos brindo lo mejor y siempre nos dieron todo lo q estaba a su alcanse gracias a toda la gente de andes por seguirnos a donde sea. A.F.C.