El Director de Defensa Civil Adolfo Valverde habló acerca de está situación que atraviesa el departamento con respecto a los múltiples focos de incendios que se han llevado a cabo por la inconsciencia de algunos de los vecinos donde aun no se sabe si lo hacen para limpiar o son hechos de vandalismo.

Si bien muchas veces se ha informado a la sociedad, se han llevado a cabo capacitaciones y se ha anunciado que se multará y se aplicarán sanciones, la situación sigue siendo la misma.

En el día de ayer bomberos de la policía estuvieron trabajando en un incendio en calle Centenario y tuvieron que trasladarse al pasaje Casian donde corrían riesgo algunas familias que se encontraban en la zona y donde una vivienda fue víctima de estos focos de incendios al igual que un chiquero que tenía la casa.

El personal estuvo trabajando desde las 15:00 hasta las 21:00 en forma incansable y no se pudo controlar debido al viento que se tenía y se terminaron quemando cuatro fincas completas, donde una de ella sufrió la pérdida de una tela antigranizo que había colocado el año pasado como si también distintos postes de luz.

En horas de la mañana se llevará a cabo la reunión junto con bomberos y defensa civil para poder evaluar la situación y ver cómo quedó el lugar y donde si bien se hizo entrada la noche un análisis a simple vista de los distintos daños que sufrieron las fincas, se espera poder realizar una estima de las pérdidas, donde algunas estaban en producción y otras incultas, lo que facilitó la propagación del fuego.

El día de ayer hubo 7 focos de incendios, donde intervino bomberos con movilidad de defensa civil y todos los camiones de servicios públicos que estuvieron a disposición tratando de resolver estas situaciones que atravesó al departamento en el día de ayer y dónde se dificultó por el viento que había.

Si bien bomberos voluntarios de Bowen estaban fuera servicios por un inconveniente en la camioneta estuvo prácticamente la gente del plan provincial junto con bomberos de la policía haciendo frente a esta situación.

“Lamentablemente no tenemos vecinos que denuncien este tipo de práctica, hay algunos que saben quiénes son los que provocan estos incendios y no son denunciados y si no hay denuncias la justicia no puede actuar. De todos los incendios que hemos tenido en esta temporada, lamentablemente se ha hecho una sola denuncia que ha llegado a la seccional 14, está si bien parece ser una falta de compromiso de la ciudadanía ya que si no hay denuncia no hay detenidos y que mientras tanto siguen causando daños no solamente a las personas que residen en el ámbito urbano sino también el gran impacto y daño que le provocan a la ecología propia del departamento que desde hace tiempo viene padeciendo una gran sequía” expresó Valverde.

