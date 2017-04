El agricultor que pretenda y tenga el dinero para comprar algún tractor debería pagar de impuesto a la provincia para transferirlo a su nombre el 4% de su valor. El nuevo impuesto bajaría al 1% esta cifra, es decir el 75% menos de lo que se pagaba. Esto será si prospera un proyecto que el Gobierno ya ingresó en la Legislatura y que sería tratado la semana próxima.

Ese fue el anuncio que hizo el gobernador Alfredo Cornejo ayer en la Expo Conexa Construcción y Negocios, cuando presentó la iniciativa de baja de impuestos para la compra de maquinaria agrícola, civil e industrial.

“Esa rebaja impositiva tiene como objetivo abaratar el costo de la compra de maquinarias y también regularizar las que no están registradas y que por tanto no tienen patentes ni tienen el registro único. Esto genera problemas viales porque ante un accidente no hay un responsable civil”, sostuvo el gobernador.

Reducir la presión impositiva

Hoy por ley toda persona que adquiera una de estas maquinarias debe –como sucede con todo motovehículo– inscribirla en el registro de su jurisdicción y para eso pagar aranceles e impuestos de sellado a la provincia, que actualmente no distingue en sus alícuotas entre los distintos vehículos y fija para todos el 4% del valor del rodado.

Esto es lo que pretende modificar el proyecto, que reconoce que el alcance de la inversión productiva de adquirir una maquinaria agrícola es diferente a cualquier otro vehículo, además de que contribuyen “a generar mayor competitividad a los distintos sectores económicos de la provincia”, dice el texto del proyecto.

“La iniciativa tiene un costo impositivo para la provincia, pero busca promover la inversión. Además el desarrollo productivo que esta medida puede generar con el tiempo va a mitigar el impacto e incluso puede superarlo”, estimó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, autor de la iniciativa de la rebaja impositiva.

Blanqueo de maquinaria

A la baja del impuestos se suma la intención de blanquear una gran cantidad de maquinaria agrícola que hoy está en uso pero no ha sido declarada al momento de la compra. “Los dueños de aquella maquinaria que no esté registrada van a tener, a partir de que el proyecto se convierta en ley, 90 días para registrarlas sin costo alguno. Hoy pasa que un tractor desaparece de una finca y si pasa a trabajar el resto de su vida útil en otra propiedad no hay cómo detectarlo. Esto es lo que pretendemos evitar también, además de los problemas que acarrea si uno de estos vehículos sin registrar provoca algún accidente”, concluyó Nieri.

