En el día del escritor se organizó un encuentro de escritores locales en Bodega Faraón que contó con una gran convocatoria, calidad y calidez en las letras de cada uno de los escritores que aceptaron pasar una hermosa jornada. Alejandro Frías, Titular de Ediciones Culturales de la Secretaría de Cultura, participó de las actividades, “encontrarse con tantos escritores y gente que tiene la voluntad intensa de escribir, es muy bueno, cada uno de ellos dejan registro de su tiempo, y eso es fundamental para sostener la memoria de los lugares” dijo.

Además se realizaron algunos anuncios, como el lanzamiento de la Feria del Libro 2018, que en la Provincia se realizará del 5 al 14 de Octubre. En ese marco General Alvear será sede del evento durante el 10 y 11 de Octubre.

Por su parte, Norma Nieto, escritora y capacitadora en el Taller Literario “La Hoja”, dijo “Me sorprendí gratamente, es la primera vez que nos gratifican y nos reciben de esta manera, y que festejan el Día del Escritor” destacó. Para Norma escribir “es vivir, no sabría qué hacer si no escribo algo todos los días, para mí es como respirar” cuenta, “mis temas son variados, puede ser alguna imagen que me sugiera algo, o algo que suceda y que me estimule para vivir”.

Alvear, Tierra con Alma, tierra de letras, por ello se agasajó a los escritores de nuestro departamento que reflejan en sus escritos el sentir y el paisaje de todo un pueblo.

Prensa Municipalidad General Alvear