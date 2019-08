El Candidato a Intendente de General Alvear por el Frente de Todos Cristian Gonzalez fue uno de los invitados del Programa “Puntos de Vista” donde se refirió a la proyección que comparte con el Partido Justicialista respecto a Salud, Educación y Obras Públicas en el caso que resulte victorioso en las Elecciones Generales de Septiembre.

Señaló que quiere erigir un ‘Centro de Día’ destinado a personas adictas para combatir la ingesta e ingreso de droga en el Departamento.

“Hay que trabajar con la gente que se droga. El tema seguridad hay que plantearlo porque es un tema que lo tenemos trabajando para que no ingrese droga a nuestro departamento. La policía en la Provincia de Mendoza no te controla en los accesos por lo que ingresa mucha droga, la policía no hace el trabajo que debe hacer. Tenemos abierta las 2 fronteras y hay que trabajar para que no se siga con esto. Nunca se agarra a quienes la transportan”, destacó Cristian González.

En otro orden, desde el Bloque PJ se quiere presentar un convenio con fin de erigir una Universidad en General Alvear para incrementar la cantidad de adolescentes que se quedan en el Departamento para continuar con sus estudios.

Respecto al tema educación el Candidato a Intendente dijo:“Es complicado porque los padres no pueden mandar a sus hijos a la escuela por lo que hay que trabajar mucho y creo que ya es tiempo de que Alvear tenga una Universidad. En los próximos días vamos a presentar un convenio con la Universidad de la Punta de San Luis. Nunca nadie tuvo voluntad de traer una Universidad a Alvear por lo que queremos que los jóvenes se queden en el Departamento porque para ellos es muy difícil seguir una carrera más aun cuando estudian fuera de Alvear. El Estado tiene que trabajar para que quienes no estudian puedan ser alguien en la vida”.

Además, Gonzalez habló acerca de las obras públicas que quiere llevar a cabo en Alvear. “Alvear necesita jerarquizar sus espacios verdes. El centro de Alvear tiene las cloacas viejas y hace más de 60 años que no se cambian los colectores de la Cuidad. Hay que apuntar a las zonas urbanas y cambiar las cloacas que se hicieron hace más de 12 años. Hay obras no terminadas, nadie tuvo voluntad de hacerlo, voy a llegar a ser Intendente y no va a haber nada finalizado”, disparó el justicialista.

“Leo Viñolo ha hecho una buena gestión en tema asfalto”, subrayó respecto al trabajo realizado por el Consejero de Vialidad Provincial zona sur.

R.B. (F.M. Viñas).