Si bien el trabajo de un legislador o legisladora no se reduce a la participación en las sesiones, es cierto que es el centro de la actividad legislativa.

Este año, cinco senadores concentran el 52% del total de las 92 faltas que hubo en la Cámara Alta, mientras que 6 diputados suman el 60% de las 51 inasistencias de la Cámara Baja. Los diputados alvearenses Maricel Arriaga (UCR) y Gustavo Majstruk (PJ) tuvieron “asistencia perfecta”.

Quiénes faltaron más en el Senado

En la Cámara Alta, los cinco senadores que más faltaron fueron Silvina Camiolo del PJ, no estuvo presente en 14 de los 38 debates (entres sesiones ordinarias y de acuerdos) Cabe aclarar que parte de estas inasistencias corresponden a su licencia por maternidad. Héctor Bonarrico (Masfe) que no asistió a 11 sesiones, Adolfo Bermejo y Luis Böhm (PJ) que no participaron de 8 sesiones cada uno. Por último, figura el senador Daniel Galdeano (PI) que no estuvo en 6 debates. Entre estos se llevan el 52% de la cantidad total de faltas.

Luego figuran Guillermo Amstutz (UP) y Juan Gantus (PJ), con 5 faltas cada uno, Fernanda Lacoste (PJ) y Victor Da Vila (FIT) con 4 inasistencias, Patricia Fadel (PJ), Ana Sevilla (PJ) y Lucas Quesada (UCR) con 3 faltas, Marcelo Romano (PFP), Samuel Barcudi (PJ), Natalia Vicencio (PJ), Gladys Ruiz, Alejandro Abraham (PJ) y Mariana Caroglio (UCR) con dos inasistencias, y Laura Contreras (UCR), Adrián Reche (UCR), Marcelo Rubio (UCR), Gustavo Pinto (UCR), Miguel Bondino (UCR) y Marisa Ruggieri (UCR) con 1 falta.

Los que más faltaron en Diputados

En la Cámara Baja, Los que más inasistencias a los debates acumularon fueron Mario Díaz (EP) con 10 faltas, Carlos Bianchinelli (JDP) con 8 faltas, Guillermo Pereyra (FR) con 4 faltas, y con 3 faltas figuran Norma Pagés (UCR), Marcelo Aparicio (PJ) y Jorge Tanús (PJ).

A dos sesiones faltaron Marcos Níven (PD), Javier Cofano (PJ), Cristina Pérez (PJ), Lucas Ilardo (PJ) y Carlos Sosa (PJ).

Mientras, los que faltaron una vez fueron Patricia Galván (PJ), Pablo Priore (PRO), Mario Vadillo (PFP), Daniel Rueda (PJ), César Biffi (UCR), Javier Molina (PJ), Omar Parisi (PJ), Mauricio Torres (UP), Jorge Albarracín (UCR) y Álvaro Martínez (PRO).

Fuente: Diario Uno de Mendoza / A.C.