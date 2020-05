En la mañana de este miércoles, el Jefe Regional Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, visitó General Alvear con el fin de evaluar la situación de la entidad en el sur mendocino en medio de la situación actual. Además, la reunión con intendentes es uno de los objetivos de las visitas con el fin de que las reaperturas de las sedes sean acorde a las necesidades de cada comunidad.

En diálogo con F.M. Viñas, Carlos Gallo se refirió al importante trabajo realizado teniendo en cuenta que ANSES es el organismo que encauza la mayor cantidad de asistencia social en los últimos meses: “Dentro de las tareas que estamos desarrollando y la declaración de Anses como actividad esencial, estamos recorriendo las comunas para coordinar la apertura de Anses de manera ordenada atendiendo a nuestro beneficiarios de la mejor manera”.

EDIFICIO DE ANSES EN ALVEAR

El nuevo local de atención está situado en Paso de Los Andes 735 con el doble de espacio para una mejor atención y debido a la cuarentena no logró comenzar a brindar atención a los miles de beneficiarios de Anses en este departamento.

Refiriéndose al mismo, Gallo expresó: “Se mudaron de la antigua sede y no alcanzó a inaugurar. Lo voy a visitar ahora”, y al ser consultado por la gerencia de Anses en Alvear, Gallo manifestó: “Estamos esperando las designaciones en varias localidades y no sé responder quién será el encargado aquí porque eso depende de Nación”.

RECLAMOS Y RESPUESTAS SOBRE TRÁMITES PREVISIONALES

“Es un programa que no es de ANSES, depende del Ministerio Social de la Nación. Después de algunas idas y vueltas, producto de la cuarentena, el Ministro decidió que depositaría en las cuentas de las asignaciones lo correspondiente a la Tarjeta Alimentar. En abril hubo problemas con las tarjetas que se iban a entregar y decidimos investigar, concluyendo que el Ministerio no había trasferido el dinero en varias tarjetas por lo que al momento se ha solucionado”, comentó.

Sostuvo que “la oficina virtual agrega más tramites y tenemos mayor caudal de consultas. Desde la Regional llamamos a quienes iniciaron expedientes previsionales para notificarlos sobre el estado de su expediente. Como ya se está trabajando internamente en las oficinas de ANSES los tramites están avanzando”.

En la primera etapa, Gallo confirmó que se definirán prioridades con algunos beneficios como parte del análisis que obedece a los protocolos de prevención para reabrir las oficinas de atención: “Esta definición depende de ANSES Central mientras tanto estamos trabajando en la logística y las oficinas para comenzar bien ante la habilitación total”, completó.

“TENEMOS UNA COBERTURA SOCIAL FUERTE EN ARGENTINA”

El Jefe Regional Cuyo se diferenció de la gestión anterior y clarificó que la tarea a partir del fin de la pandemia “se basará en brindar mejor cobertura y seguridad social a los argentinos en cuanto a créditos, salarios, medicamentos, IFE, jubilaciones, pensiones y asignaciones”, y en la misma línea aseguró: “Hoy, Argentina tiene una seguridad fuerte a diferencia de Chile, por ejemplo, que tiene las AFP parecidas a las AFJP que sufrimos, tienen muchas dificultades quitando beneficios y excluyendo ciudadanos”.

¿QUIÉN SOY Y DE DÓNDE VENGO?

“Fui Jefe de la UDAI Godoy Cruz en 2015, antes fui funcionario provincial del Ministerio de Deportes. De profesión soy Técnico Programador que me permitió trabajos privados. Me despidieron de la UDAI en la gestión anterior y me incorporaron gracias a una lucha gremial y trabajé en la Oficina de Guaymallén en Atención de Operadores”, se presentó al ser consultado por su experiencia en la “cosa pública”.

Continuando con su formación y experiencia previo a ejercer este importante cargo, Gallo agregó: “Siento una gran pertenencia en el organismo, me dediqué a estudiar la seguridad social y conozco cuales son las problemáticas de la gente y sus dificultades”.

•F.B. (F.M. Viñas).