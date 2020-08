El Comisario Inspector Cristian Carvalho, Jefe Departamental de Malargüe, estará al frente de la Distrital II, que comprende todo el sur provincial, mientras el Comisario General Eduardo Algaba hace uso de su licencia anual. En diálogo con F.M. Viñas, Carvalho se refirió a distintos temas.

“Durante agosto reemplazaré al Comisario Alagaba cumpliendo las dos funciones: la Jefatura Malargüe y la Distrital II”, explicó el efectivo, que lleva cumplidos los 30 años de servicio necesarios para el retiro.

Al ser consultado si seguirá con la línea que vienen trazando los anteriores Comisarios Generales a cargo del sur mendocino, Carvalho manifestó: “A pesar del poco tiempo, seguiremos con la línea de combate contra la inseguridad pero amoldándonos a lo nuevo que se viene porque estos últimos días se han registrado focos de violencia en los hechos delictivos. Pondremos todo de nuestra parte para combatir la inseguridad que tiene atrapados a muchos vecinos”.

El nuevo jefe distrital, que lleva dos años al frente de la Departamental de Malargüe, aseveró que conoce el terreno que comprende los tres departamentos con cada una de sus necesidades y particularidades: “Sabemos que la situación económica de la provincia no es muy buena por ende estamos trabajando con los elementos técnicos, logísticos y humanos que contamos. Nunca son suficientes los recursos para nuestra tarea diaria pero seguimos trabajando en cuidar a los vecinos”.

Con el comienzo de la cuarentena detonada por la pandemia del Covid-19, la fuerza policial se ha visto afectada a doble trabajo: “Estamos a disposición de contener la inseguridad y de participar en la primera línea contra el virus en cuanto a controles y verificar que se cumplan las disposiciones nacionales y provinciales”.

Con 48 años, Carvalho se jubilará en los próximos años como Comisario Inspector. Respecto a este tema, el uniformado sostuvo: “Lamentablemente, no podemos solicitar unos años más para seguir en este puesto luego de cumplir los 30 años de servicio. No depende de nosotros sino de las legislación vigente, uno espera 30 años para llegar a esta jerarquía y cuando la logramos no nos dejan ascender más”.

En la misma línea subrayó: “Tenemos mucho para dar todavía y las ganas están porque uno se prepara para llegar a la cúspide en su carrera policial y poner en práctica toda la experiencia pero nuestra ley nos exige que tras 30 años tenemos que firmar el retiro”.

Asimismo, en consonancia con el pedido del intendente Emir Félix, aseguró que “sería muy bueno que durante este tiempo los policías oriundos del sur que cumplen sus laboren en el norte provincial, se desempeñen en el sur, por lo menos en este tiempo de pandemia para evitar el traslado del virus y por una cuestión de base que radica en la necesidad de recurso humano en los tres departamentos”.

