Las repercusiones y los análisis no han cesado luego de que el jueves el Honorable Concejo Deliberante no logró aprobar ninguno de los dos despachos presentados por la bancada opositora y la oficialista respecto al acceso de un empréstito por parte del Municipio para desarrollar un programa de obra pública como factor de reactivación económica.

Tanto el interbloque UCR-PRO como el Bloque Frente de Todos (PJ) fundamentaron sus despachos y desde la arista partidaria, este viernes, lo hizo el Intendente Walther Marcolini en conferencia de prensa y poco antes, a través de F.M. Viñas, el Presidente del Partido Justicialista Néstor Otero.

Tras reconocer el trabajo de los ediles justicialistas Javier García, Myrna Osorio, Hebe Katzer y Ariel Andrés, “que de manera conjunta con el partido, analizaron y presentaron los fundamentos mediante el Despacho N ° 2 que creíamos convenientes en este contexto”.

En la misma línea, Otero agradeció “la deferencia del intendente de convocar a los presidentes de los partidos para analizar el proyecto inicial, que era de $100 millones. En su momento, en la reunión, le solicitábamos dos aspectos: en principio le consultamos sobre quién iba a controlar esos fondos a lo cual afirmó que iba a ser el Concejo Deliberante y en segunda instancia le brindamos nuestro apoyo para solicitarle junto a él al gobernador parte de los fondos que Nación destina para Mendoza”.

El ex senador provincial (2007-2011), analizó lo que Walther Marcolini le respondió sobre los dos cuestionamientos que desde el Justicialismo le hicieron saber en la reunión: “Sobre el primer punto se vio claramente que después en el despacho N° 1, que presentó el oficialismo, había una pequeña trampa en su art. 2 hablaba de súper poderes modificando las partidas del presupuesto corriente. Y respecto al apoyo que le ofrecimos desde nuestro partido, el intendente respondió que eso era prácticamente moneda de cambio no lo iba a hacer y que tenía muy buena relación con el gobernador (Suárez) y no iba a pedir los fondos”.

Al ser consultado por la postura de la oposición sobre insistir con el pedido de parte de los fondos coparticipados por Nación a la provincia, manifestó: “Si solo el 50% de los fondos se coparticiparan, estamos hablando casi del mismo monto que el Intendente solicitaba como crédito. Entendemos que si bien era un crédito a baja tasa, bajo un sistema alemán, y solo en el primer año íbamos a tener que devolver $12 millones. Nos parecía un despropósito porque si en conjunto reclamábamos al gobernador parte de los fondos podíamos hacer perfectamente las obras”.

Sobre la presentación del despacho por parte del oficialismo, opinó: “Había tecnicismos no queriendo que el dinero lo manejen las entidades intermedias” y a su vez disparó: “Lo que más necesitaba el intendente no era el endeudamiento sino el art. 2 para mover las partidas como por ejemplo para pagar los sueldos entendiendo el magro erario municipal. Los compromisos políticos de nuestra parte están ya que la Senadora Anabel Fernández Sagasti se comprometió en la reunión que mantuvo con Marcolini a pelear los fondos, en conjunto, en la provincia y en la Nación si era necesario como salvataje para el departamento”.

“Walther no quería enfrentarse al Sr. Gobernador Suarez-afirmó Otero- y pedirle los fondos aunque ya lo anunció el 1° de mayo que va a coparticipar los fondos y si cumple con lo acuñado, el dinero llegará a las arcas del municipio y se podrán hacer las obras que necesitamos porque están planteadas en el Presupuesto 2020”.

En respuesta a las declaraciones de los ediles del interbloque oficialista, el presidente haciendo un revisionismo histórico, recordó: “Tenemos historia en este sentido porque hemos acompañado al intendente en otras ocasiones y no hemos visto los resultados como es el caso de la Fábrica de Huevo en Polvo, el Aeropuerto, Emixa y demás. Por eso, aclaro que no hay chicana sino que tenemos que tratar de resolver a los alvearenses en un sentido más amplio con acciones concretas y sin promesas”.

Finalmente respondió, sobre la postura del PJ en este contexto, puntualizó: “Estábamos dispuestos de hacer un reclamo público o privado apoyándolo en el pedido de fondos pero él respondió en su despacho que si nosotros queríamos hacerlo enfrentar a su gobernador solicitándole los fondos a cambio del proyecto de ninguna manera necesito el endeudamiento”.

•F.B. (F.M. Viñas).