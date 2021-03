En el pasado jueves funcionarios del departamento viajaron a la ciudad de Mendoza a reunirse con responsables de la policía y de la justicia, planteando los problemas de inseguridad que hoy enfrenta Alvear.

José María Martinez, Coordinador del Consejo Departamental de Seguridad, dialogó con FM VIÑAS sobre la seguridad y las medidas a tomar, vacunación anti-Covid e interna en el frente oficialista.

SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO

En comunicación con FM VIÑAS, José María Martinez expreso, «los problemas de seguridad que tenemos nosotros y son complicados y que nos tienen hace bastante tiempo preocupados y ocupados en toda la geografía de la provincia sucede lo mismo, que están saliendo, que están visitando los departamento que van a venir la semana próxima».

Por otra parte José María expreso, » Levrino es una persona de la política desde hace muchos años, nos debe visitas al departamento tiene que venir, fuimos a pedirle y a sugerirle que la gente esta esperando a las autoridades de la provinciales para que nos den algunas explicaciones y que se hagan cargo de lo que le corresponde, la seguridad es una facultad que depende de la provincia»

VACUNACIÓN COVID-19

A lo largo del país se está realizando la vacunación contra el Covid-19, es de publico conocimiento que hay listas de «vacunados vip» a nivel Nacional también ha salido un listado provincial de «vacunados vip».

Sobre el tema José María agrego, «las cuestiones que han pasado con la vacuna, me parecen que no están de acuerdo a los que nos merecemos los mendocinos, muchos menos los alveareses«. también expreso, «A lo mejor podría haber tenido alguna otra oportunidad nosotros no utilizado esos atajos, nosotros creemos que tiene que ser en el momento que corresponde a quienes corresponde«.

Se están evaluando medidas a nivel provincial para quienes han sido vacunados y por fuera de las listas correspondientes.

INTERNAS EN LA UCR DEPARTAMENTAL

El pasado 25 de febrero el Honorable Concejo Departamental eligió el nuevo presidente donde salió electo José Morán del bloque de la UCR, y el intendente perdió a quien tenia en la cabeza del Concejo, la concejal Patricia Salice. José María expresó su opinión sobre el tema: «El intendente pidió que siguiera Salice en la presidencia y sugirió un plan, pero no había otro plan. Ellos (los concejales propuestos por Viñolo y Molero) dijeron este es el único, es lo que queremos y tenemos los votos, cosa que es verdad y en democracia se respeta».

Asimismo, expresó: «También el intendente fue elegido por la gente, es el que conduce hasta 2023 y tiene derecho a oxigenar su Gabinete y ha pasado toda la vida. Hay momentos en los que hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones, los dirigentes del partido lo avalan y yo estoy de acuerdo».