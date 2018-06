Mirna Osorio habló de la visita que se realizó al CEBJA junto al secretario general departamental del SUTE, Javier Viñolo, acerca a raíz de versiones que comenzaron a circular sobre el cierre del Oasis del Atuel.

“Vimos el acta que le hizo la subdirectora y si bien en el acta tratan de no poner la palabra cierre sino una restructuración, es un cierre que a partir del primero de julio dejaría de funcionar como CEJBA 3-084 Oasis del Atuel y esas aulas seguirían abierta pero bajo la dependencia de un CEBJA que está aquí en Ciudad, es decir que ni siquiera tienes jurisdicción del distrito de Carmensa.

La Dirección de Educación del municipio también estaban en desacuerdo y se presento una nota y nos dejó mucho más tranquilo porque cuando desde el gobierno municipal se defiende estas decisiones tenemos más posibilidad de ser todos escuchados y nos alegra el hecho de que el Intendente quiera trabajar en el tema incrementar la matrícula”, sostuvo Myrna Osorio.

Desde el mes de marzo cuando renunció la directora suplente que había y la directora maestra no se llamó a suplencia y no se cubrió este cargo, lo que es muy grave ya que no se puede dejar una institución educativa totalmente abandonada más aún cuando el supervisor de la sección tampoco está, ya que está hace dos meses de licencia.

Esta institución ha estado funcionando gracias a la excelente voluntad de los poquitos docentes que hay en el establecimiento educativo porque también hay un cargo de maestra de grado qué tiene que dictar clases a los alumnos que está de licencia y no se cubrió ese cargo tampoco.

Cuando se quiere optimizar y darle calidad a este servicio educativo desde la DGE y desde el gobierno provincial, se deben poner los recursos necesarios y se está hablando de algo básico que la institución tenga un director maestro que generalmente quién se encarga de promocionar diferentes actividades y de visitar a la familias ya que estamos hablando de educación de adulto, que es una modalidad bastante especial en ese aspecto y que requiere de la visita de las diferentes hogares y de incentivar a las personas a que puedan finalizar sus estudios. Esto requiere una actuación especial para poder promover la asistencia del personal adulto a la institución.

“Hay que enfrentar la realidad con la que se encuentra el departamento más allá de la cuestión educativa, estamos viviendo una realidad socioeconómica productiva y que lo educativo es una consecuencia, por lo tanto no sorprende que se tenga que salir explicar o que se tenga que salir a comunicar algo que no sucede y los rumores empiezan siempre en los sectores educativos en los mismos establecimientos por eso es que coincido con mi colega Myrna Osorio de que el intendente logró con su gestión de detener este cierre o esta reestructuración del CEBJA de San Pedro del Atuel. Los felicitamos y apoyamos la gestión. Nosotros estamos para colaborar en todas aquellas cuestiones que hagan el desarrollo del departamento. Me parece que la gestión está bien realizada por lo tanto me parece que desde la DGE de la ciudad de Mendoza se pretenden tomar decisiones y realizan la teoría de acción-efect, tomar una decisión, ven qué es la acción y determinan cuál es el efecto y dan marcha atrás. Esto ya se pudo constatar con el decreto donde se pretendió sacar los subsidios al instituto San Antonio de lo que es la educación superior en lo que es inicial y formación de nivel primario. Entonces nos preocupa que desde la DGE se intenté limitar, modificar o reestructurar por cuestiones organizativas de Mendoza a los sectores educativos Rurales de nuestro departamento como lo es el distrito de San Pedro del Atuel en donde lo que realmente hay que hacer es apoyar y hacer más eficientes con capital humano y capital económico y con recursos porque este tipo de centros tienen finalidades inclusivas”, concluyo Vendramin.

A.E