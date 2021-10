El Intendente Walther Marcolini encabezó el acto de presentación de candidatos del Frente Cambia Mendoza de cara a las Elecciones Generales del 14 de noviembre en las instalaciones del Club Ferrocarril Oeste en el marco de una fecha representativa para los argentinos conmemorando el 38° aniversario del regreso a la democracia de la mano del ex presidente Raúl Alfonsín.

Ante un buen marco de asistentes el Jefe Comunal, y actual presidente de la UCR en Alvear, expresó: ‘Convocarnos en esta fecha mística recordando el regreso de la democracia en Argentina nos lleva a reflexionar sobre la reconstrucción a las que nos convocaba Raúl Alfonsín sobre cerrar la grieta y comenzar a caminar como país’, señaló, y en la misma línea invitó a que todos podamos aportar al sostenimiento de la democracia y defenderla sobre todas las cosas.

Luego de un importante recorrido histórico resaltó los valores y principios de Raúl Alfonsín ‘quien con convicciones comenzó el camino de la reconstrucción nacional luego de una etapa oscura como lo fue la dictadura argentina que dejó un saldo lamentable’, manifestó al mismo tiempo que consignó que hoy ‘también debemos construir juntos ese cambio que tanto anhelamos por eso agradezco a la UCR, a Cambia Ya y al Pro por conformar esta coalición que quiere un país, una provincia y un país mejor’.

‘Pueden haber matices y miradas pero hay un denominador común que es refundar a diario el contrato social respetando las instituciones y la división de poderes. Tenemos que volver a la historia y hacerla propia desarrollando con vocación el rol que nos ha confiado la sociedad’, resaltó el Intendente, quien una vez más invitó a consolidar la democracia frente al deterioro de la calidad institucional producto del populismo y la corrupción del kirchnerismo.

‘Tenemos la oportunidad de cambiar las fuerzas en el Congreso de la Nación donde se debate el futuro del país y para ello necesitamos que el próximo 14 de noviembre los argentinos acompañemos el proyecto común al que hemos sido llamados que es darle dignidad a los argentinos y defender las instituciones’, agregó.

Concluyendo su intervención, Marcolini sostuvo que en necesario convocar a todos los sectores para lograr este cambio que Argentina necesita: ‘Tenemos que ir en busca de todos aquellos desencantados y proponerles un país mejor para nosotros y nuestra posteridad. Tenemos la oportunidad de dar ese salto hacia la reconstrucción que nos merecemos’.

Por su parte el candidato a Diputado Nacional José Vilches agradeció la presencia de quienes concurrieron a conmemorar el regreso de la democracia en 1983 y destacó: ‘Es un orgullo en lo personal participar de este frente que quiere consolidar los valores que profesamos. Ahora tengo la enorme responsabilidad de ir en representación de los alvearenses y de los vecinos de San Rafael y Malargüe a la Legislatura mendocina defendiendo la libertad, el federalismo y la democracia’.

‘En General Alvear tenemos un intendente que hace federalismo y con un equipo que lo acompaña porque cada recurso que llega lo repartimos entre todos los distritos sin castigar a ninguno como hace este gobierno nacional con algunas provincias como la nuestra’, resaltó Vilches y agregó: ‘Este frente viene a saldar la deuda con la cultura, la educación, la agricultura y la salud y sabemos que aún resta mucho por hacer por eso necesitamos que nos acompañen para lograr juntos lo que durante mucho tiempo se postergó. Un Alvear mejor es posible’.

El candidato a concejal en primer término Hernán Climent hizo una mirada retrospectiva poniendo en valor que desde el 2015 ‘el gobierno municipal encabezado por el Intendente Walther Marcolini ha desarrollado una gestión pensada en la solución de los problemas de los distintos sectores y tenemos que continuar apoyando para cumplir con esos compromisos’.

‘Después del 12 de septiembre terminamos de conformar este frente que quiere seguir gestionando las oportunidades de crecimiento para los alvearenses. Desde el Concejo Deliberante queremos acompañar al Ejecutivo y lograr un departamento con mayores y mejores posibilidades’, indicó Climent.

Alejandra Torti pidió ‘seguir militando los cambios que necesita Alvear después de 12 años de gobierno peronista que nada hizo para el crecimiento del departamento’, y cuestionó las políticas implementadas por el kirchnerismo a nivel nacional ‘que tanto han afectado a los argentinos por eso pedimos que sigamos engrandeciendo juntos al país, la provincia y a General Alvear’.

El candidato a concejal en tercer término Adrián Caltabiano comenzó su alocución recordando al Dr. Raúl Alfonsín: ‘Al igual que muchos de nosotros dejó su zona de confort y la seguridad de su profesión y se puso a rescatar el país poniendo el riesgo su vida. Mientras otros se dedicaban en el sur el país a la timba financiera y quedarse con casas de la clase media en San Cruz, Alfonsín recorría los tribunales en defensa de los desaparecidos y se reunía con todos los partidos políticos para forzar a la dictadura a convocar a elecciones y recuperar la democracia’.

‘Llevamos como principios innegociables el respeto por la república, la división de poderes, la propiedad privada y la alternancia democrática por eso estamos acá defendiendo codo a codo esos principios y no del lado de quienes quieren perpetuarse el poder obligándonos a comer de sus manos y convertirnos en Cuba o Venezuela. Ellos son socialistas en los discursos pero juntan dólares en cajas de seguridad de sus hijos o revolean bolsos con dinero de los argentinos a los conventos’, sostuvo Caltabiano.

‘El cambio lo logramos entre todos y tenemos la oportunidad de poner al Estado al servicio de quienes producir porque un país no crece con dádivas sino con generación de trabajo. Seamos conscientes que lo que viene no será una tarea fácil y la gente lo expresó en las urnas: no quieren el modelo que propone el gobierno nacional por eso les pido un esfuerzo para conseguir un mejor presente y futuro a partir de este 14 de noviembre’, concluyó.

Finalmente, Cecilia Ariet valoró que Frente Cambia Mendoza continúe trazando objetivos pensados en el beneficio de todos los alvearenses, a quienes invitó a que el 14 de noviembre concurran a las urnas a vivir otro acto democrático: ‘La democracia se fortalece todos los días y tenemos la oportunidad de seguir fortaleciéndola sufragando y por eso los invito a que nos acompañen el próximo 14 de noviembre’, indicó, y en la misma línea destacó: ‘Este es un gran equipo de personas honestas y transparentes comprometidas en seguir trabajando por todos los alvearenses’.