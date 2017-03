14 jugadores Alvearenses, participaron del torneo en Nueva Galia, junto a varios MI y GM. 5 de los jóvenes, resultaron premiados.

Este sábado 11, se disputó en Nueva Galia, San Luis, en el marco del “Festival Nacional de El Caldén”, una nueva edición del fuerte torneo, que en esta ocasión, contó con la participación de, entre otros, el GM Español José “Pepe” Cuenca”, el MI Español, David Martínez, la GM Claudia Amura y los MI Pablo Acosta (reciente campeón Argentino Sub 18), MI Ayelén Martínez (flamante Campeona Absoluta Argentina), la MI Guadalupe Besso y el campeón de la Provincia de Córdoba, Leandro Tobares.

La organización, que resultó intachable, estuvo a cargo de los profesores Fabián y Marcia Méndez, de Unión, con el apoyo y avale de la Universidad de La Punta.

En cuanto a los Alvearenses, resultó destacado en Sub 8 Juan Sebastián Lieby, en tanto que en la categoría Sub 10-Sub 12, se quedó con el 1° lugar Santiago Sánchez y el 3°, fue para Camilo Lieby. En Sub 14 – Sub 16, el 1° puesto fue para Juan Ignacio Ruíz y el 2°, para Cristian Orozco.

En categoría adultos, los mejores ubicados fueron Roberto Ruiz (18°) y Sebastián Garay (19°).

Torneo “Festival el Caldén” 2017 – Principales Posiciones (sobre 7 rondas y 130 jugadores):

1° GM José Cuenca (España) 7 Pts

2° Leandro Tobares (Córdoba) 6 Pts

3° MI Ayelén Martínez (La Punta) 6 Pts

4° Gilberto Hernández Amura (La Punta) 6 Pts

5° Cristian Martín (Villa Mercedes) 5,5 Pts

6° MI David Martínez Martín (España) 5,5 Pts

7° Rodrigo Zacagnini (San Luis) 5,5 Pts

8° Mauricio Aguilar (Villa Mercedes) 5,5 Pts

9° Andrés Palú (Merlo) 5,5 Pts

10° Cristian Cadelago (Villa Mercedes) 5,5 Pts

11° Fabián Villela (San Luis) 5,5 Pts

12° MI Pablo Acosta (La Punta) 5 Pts

13° GM Claudia Amura (La Punta) 5 Pts

14° Marcelo Alí (Buenos Aires) 5 Pts

15° Pablo Palmero (San Luis) 5 Pts

Los Alvearenses, tuvieron en general buenas performances, culminando Roberto Ruíz y Sebastián Garay, con 5 Pts, Álvaro Acuña, Santiago Sánchez y Juan Ignacio Ruíz con 4,5, Sebastián Lieby, Néstor Martini, Cristian Orozco y Camilo Lieby con 4, Joaquín Pérez con 3,5, Agustín Cuello, Carlos Conrad y Juan Pablo Sánchez con 3 y Juan Sebastián Lieby, con 2,5 Pts.