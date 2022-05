De acuerdo con la Resolución 1850, la Dirección General de Escuelas introduce cambios que estarán vigentes desde el ciclo lectivo 2022, y entre otras cosas, se destacan los conceptos de ponderación docente y evaluación formativa y continua.

“Esto es la ratificación de medidas que ya se estaban implementado, y que dieron buenos resultados, en los años 2020 y 2021; por ejemplo, la eliminación de los cuatrimestres para pasar a un sistema único y continuo del estudiante que va desarrollando los diferentes aprendizajes unitarios y va siendo evaluado en forma permanente y formativa. Es decir que no se fragmenta el año en dos. No hay más promedios, sino una nota ponderada por el docente que debe tener una visión integral para evaluar no solamente los contenidos sino también el desarrollo de las capacidades y competencias. Esto no es nuevo, de hecho, en el diseño curricular que se implementó hasta 2015 era así”, explicó.



“Por otra parte, volvemos a lo que se implementaba hasta 2019, que es que los estudiantes para superar el año no podían quedar con más de dos materias. En marzo, los que adeuden dos espacios para promocionar, o tres en algunos casos especiales, tendrán un periodo de recuperación de saberes que se desarrollarán en cuatro semanas y a contra turno con una evaluación formativa y continua. Se los inscribe de manera condicional y si nos aprueban los espacios promocionados, pierden la permanencia. Creemos que esto es lo mejor para los alumnos y para el sistema. Los docentes y directivos creemos que hay que trabajar mucho en la práctica áulica, con proyectos integrados, y esto ha dado muy buenos resultados. Este cambio de formato, donde el estudiante es activo en la construcción de sus conocimientos es muy satisfactorio, más allá del régimen de evaluación. Lo que tienen que saber los estudiantes, padres y la sociedad es que los alumnos al dejar el colegio secundario puedan hacer un proyecto de vida”.

En cuanto a los niveles de exigencia para que los alumnos egresen con mejores conocimientos, Moreno acotó que “es un desafío permanente del sistema, y sobre todo en el secundario que además de ser obligatorio, los chicos permanezcan y adquieran los conocimientos y las capacidades correspondientes. Hay países donde la educación tienen prioridades diferentes; es un tema profundo, cultural, donde el chico sabe que si falta está perdiendo la posibilidad de un aprendizaje; esto lo deberíamos entender los argentinos para comenzar a cambiar”, sentenció.

Fuente: Diario San Rafael