El Senasa informó que se encuentra vigente el primer alerta para el control químico/biológico de la polilla de la vid en la provincia de Mendoza.

Los productores, cuya finca o vivero se encuentre en áreas bajo cuarentena por Lobesia botrana, deben efectuar la primera aplicación con los productos autorizados por el Senasa cuando el cultivo presente racimos florales visibles (5 a 7cm) y repetirla inmediatamente cuando la inflorescencia alcance su máximo desarrollo.

“Como todas las temporadas desde el 2010 hasta acá, el Senasa emite este alerta para la primera aplicación sobre las plagas. Recordemos que la plaga tiene cuatro generaciones en Mendoza reconocidas, nosotros siempre nos concentramos en las primeras dos generaciones que son la que empieza en este momento y otra que se da el 5 de diciembre, aproximadamente. Es donde consideramos que la plaga es fácilmente controlable. El efecto del producto llega hasta el interior del racimo y conviene hacer el control”, detalló a Radio Mitre Mendoza Guillermo Cortez, titular del Centro de Operaciones de Campo del Senasa.

Es importante destacar que la fecha de inicio de tratamiento depende de la variedad y la zona, por lo que cada productor debe estar atento al estado de su viñedo. “En este momento, como la mayor de las fincas del Este, Norte y Sur están con un desarrollo de racimo floral de 5 a 7 centímetros –dependiendo de la variedad de la zona- estamos recomendando iniciar aplicaciones con agroquímicos registrados”, agregó Cortez.

Se aclara que los productores que estén implementando la Técnica de Confusión Sexual, con los difusores de feromonas, también deben realizar esta aplicación para el control de la polilla de la vid. “El uso de la feromona de confusión sexual es complementaria y que de todos modos hay que hacer aplicaciones con agroquímicos en el primer vuelo dada la población en la zona. Porque la técnica de aplicación de confusión sexual no alcanzaría para reducir drásticamente la población. La excepción es el oasis Sur, o sea San Rafael y Alvear, quien use confusión sexual no está obligado a hacer tratamientos con agroquímicos en el primer vuelo” explicó titular del Centro de Operaciones de Campo a ese medio.

Las alertas están destinadas a indicar el momento más oportuno, a partir del cual se deben realizar las aplicaciones fitosanitarias para el control de la plaga.

Se recuerda que se prevén sanciones para quienes no cumplan con la aplicación de los productos, siendo esto obligatorio para aquellos que se encuentran en áreas bajo cuarentena o contingencia, de acuerdo al Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana.

Fuente: Los Andes.

A.C.