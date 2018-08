Un año más cumpliendo con el compromiso de aportar a la educación como política de estado, mediante otro exitoso Congreso Provincial de Educación, al que se inscribieron cerca de 600 docentes de todo el país y en el que se cuenta con la presencia de importantes disertantes internacionales, nacionales y provinciales como lo son el Lic. Emilio Tenti, el Lic. Gustavo Iaies, Prof. Germán Doin Campos, Prof. Andrea November, Dir. Alex Kurland, Dr. Sergio Salcedo, Lic. María Zysman, Dra. Analia Jara, Lic. Iris Borges y la Prof. Andrea Fantinel. Es importante destacar la presencia de Claudio Avruj, Secretario de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación, y de Gustavo Capone, Subsecretario de Educación de la Provincia, que conformaron la mesa académica de apertura del congreso junto a la Directora de Educación de General Alvear, Norma Ruíz y al Intendente Walther Marcolini.

Una de las figuras de este 14 Congreso Provincial de Educación fue el Licenciado Gustavo Iaies, quien discursó acerca de otra escuela otra sociedad, y donde manifestó que la idea del nuevo proyecto de escuela en esta nueva sociedad implica pensar en un sistema donde los ministerios jueguen un rol y los directivos juegan uno muy importante y que puedan entender que un director opera con una realidad muy diversa y local y que no puede funcionar sobre bases directivas, sino que hay que darle espacio para que pueda tomar decisiones y para que pueda ir creciendo.

La pregunta es ¿Qué escuelas estamos buscando en este nuevo contexto?. Esa fue la premisa del discurso que se llevó a cabo en este nuevo congreso y que apuntó a cómo trabajar con los directores y cómo nos ajustamos a un modelo donde ellos tengan más poder y tengan más autonomías y que puedan tomar más decisiones y rindan cuentas.

El ministerio tienen que entender que no se pueden meter en la escuela y decir cualquier cosa, y la escuela tiene que entender que tiene poder y que tiene decisiones para tomar y que no tiene que estar esperando que le den órdenes, que tiene que demandar más. Es más un cambio cultural, una nueva manera de pensar el sistema, que un cambio de normativa y resoluciones, lo que pasa es que hay que empezar por la escuela y ésta tiene que ser un poco contracultural, tiene que poder decirle a los chicos :”en tu casa hace lo que quieras pero en la escuela tenemos normas y reglas”. Hay que recuperar a la escuela como un lugar en donde la normativas que se baje encuandren y construyan una realidad donde se pueda vivir con los chicos. Hoy es muy difícil dar vuelta toda la sociedad, por lo que se propone que la escuela construya un ámbito donde se definan normas y pautas y se trabajen a partir de conceptos”, expreso Gustavo Iaies.

Hay que darle más importancia a un director que enfrenta todos los días a padres que tienen reclamos y que muchos tienen que ver con que les cuesta mucho ubicar un nuevo lugar de padre, entonces hay que trabajar desde ese aspecto. Las evaluaciones es uno de los grandes errores del aprender, tienen que volver rápido a la escuela y ver qué es lo que los chicos saben, que es lo que no saben y ver cómo trabajar ahí, donde hay un círculo que está roto. Los maestros están enseñando bien cuando se produce un feedback, ya que esto da la sensación de que hay que armar un círculo que vuelva con información a la escuela y que la escuela tenga más claro que sí, que no y cómo.

Por otro lado Maricel Carranza, una de las docentes que formó parte de este Congreso Educación, remarcó la importancia sobre la calidad legal que le compete a los docentes y que fue muy bien explicado por el Dr Sergio Salcedo.

“Los docentes estamos desprotegidos y esto fue un aporte brillante por lo que es muy bueno saber cuál es nuestra función y el rol como docente, y hasta donde podemos movernos cuando hablamos grooming como temática que esta presente en las aulas y muchas veces como docentes no sabemos como abordarlo debido a que no estamos muy empapados en el tema y no queremos invadir la privacidad de nuestros chicos”, concluyó Maricel Carranza.

