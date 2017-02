Comenzó a pagarse el subsidio por la afectación producida por las heladas a los productores que faltaron. También se sigue trabajando en el tema del censo agrícola.

“Casi han terminado los censos, la gente que aún no pudo censarse está tramitando las cosas en nuestras oficinas, donde les hicimos una excepción para poder incluirlos. Ya casi hemos terminado de cargar los datos, sólo faltan estos últimos productores”, informó el Ingeniero Silvestre.

“Estamos transitando una situación complicada con el secretario Matallanes por todo el trabajo que hemos tenido en la temporada, pero seguimos tratando de solucionar este inmenso problema que se produjo por las condiciones climáticas”, agregó.

Por su parte, el secretario de desarrollo Jose Luis Matallanes, comunicó: “llegaron los cheques que faltaban y estamos por llevarlos a las delegaciones. Se trata de $2400 por hectárea y se les otorgará a aquellos productores que sufrieron un daño de más del 50%. Queda un pequeño saldo de productores a los que aún no les han llegado los cheques, pero cuando termine la carga de datos no tardarán en enviarse”.

“Hay más de 1300 tasados y 1100 a los que ya se les pagó. Algunos productores no superaron el 50% de daño y por eso no recibirán el dinero, pero lamentablemente la mayoría si lo presentaba. Cada productor debe retirar el cheque en la delegación que le corresponda según el lugar donde viva”, expresó finalmente Matallanes.

