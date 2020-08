El Asesor de Niñez, Adolescencia y Juventud Juan Tieppo convocó a los jóvenes del Departamento a inscribirse en un torneo de juegos On line Quarentine Challenge, formando equipos, que cuenta con más de cien mil pesos en premios.

Desde la Dirección de Juventud de Mendoza han propuesto un desafío referido a juegos en red, con la idea de generar una competencia sana entre amigos, con el objetivo de generar un punto de encuentro, mediante una plataforma llamada Discord, para que los jóvenes y adolescentes interesados puedan encontrarse, mediante una competencia propuesta y respaldada por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina -DEVA- y por el Gobierno de Mendoza, a través de la Asociación mendocina de videojuegos.

“Son todos deportes electrónicos en equipo para fomentar el trabajo grupal por objetivos con una modalidad de eliminación”, destacó Tieppo.

En esta primera competencia virtual hay más de $100.000 en premios. Comenzará el sábado 5 de setiembre y se extenderá hasta fines de setiembre. Los participantes competirán en distintos tipos de juegos, no hay una sola alternativa, sino que es diversificada la cantidad de juegos en los que pueden participar: Counter Strike Go, League of Legends, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Valorant, Dragon Ball Figther Z y Fortnite.

Hasta el 3 de septiembre hay tiempo para efectuar la inscripción, en las redes de la municipalidad se va a publicar el formulario de registro que debe realizarse en la plataforma virtual Discord, en la cual se va a jugar.

Para inscribirse es requisito completar todos los pasos en los siguientes enlaces:

•F.B. (F.M. Viñas).