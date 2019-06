Cristian Orozco, se quedó con el “Apertura de Invierno” de la Liga Juvenil departamental y es el nuevo puntero de la liga.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, se desarrolló el “Torneo de Apertura de Invierno 2019” de la Liga Juvenil Alvearense, organizada por la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

En esta ocasión, el ganador indiscutido del certamen fue Cristian Orozco, actual Sub Campeón departamental Juvenil, que ahora encabeza la tabla de la liga, que hasta este momento lideraba Juan Ignacio Ruíz, pero que esta ocasión quedó en 4ª lugar.

Completaron el podio el debutante en la liga Juvenil, el ex campeón de la liga Infantil y vigente Campeón Mendocino Sub 14, Santiago Sánchez y la Campeona Provincial Sub 16, Rocío Barros.

Principales Posiciones – Torneo “Invierno 2019”:

1º Cristian Orozco 5 Pts

2º Santiago Sánchez 4 Pts

3º Rocío Barros 3 Pts

4º Juan Ignacio Ruíz 3 Pts

5º Santiago Pérez 3 Pts

6º Camila Delsart 2 Pts

7º Rocco Simón 2 Pts

8º Albert Salazar 2 Pts

9º Micaela Fernández 1 Pt

Principales Posiciones – “Liga Juvenil Alvearense 2019”, jugados 2, de los 6 torneos que componen la Liga:

1º Cristian Orozco 28 Pts

2º Juan Ignacio Ruíz 24 Pts

3º Santiago Sánchez 20 Pts

4º Rocío Barros 16 Pts

5º Juan Pablo Sánchez 11 Pts

6º Agustín Velasco 9 Pts

7º Santiago Pérez 7 Pts

8º Camila Delsart 5 Pts

9º Rocco Simón 4 Pts

10º Nicolás Tapia 4 Pts

11º Fernando Colque 3 Pts

12º Micaela Fernández 3 Pts

13º Albert Salazar 3 Pts

14º Abril Lucero 1 Pt

Fuente: Agrupación Alvearense de Ajedrez/ Edición: F.M. (F.M. Viñas).