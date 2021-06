Ferro, Argentino, Andes y Deportivo Circunvalación regresan a los entrenamientos a la espera de la confirmación de la fecha y el formato del reinicio del torneo local, que se daría el 17 de julio.

Tras una reunión que se llevó a cabo el martes de la semana anterior, la Liga Alvearense de Fútbol estableció el 17 del próximo mes como fecha del posible regreso del fútbol local. Teniendo en cuenta que las competencias deportivas están habilitadas en el ámbito provincial (al igual que los entrenamientos), aunque por el momento sin público, las autoridades del ente madre del fútbol local dieron plazo hasta el próximo 15 de junio para confirmar la participación de los clubes.

En principio, Ferro, Argentino, Andes y Deportivo Circunvalación, son los clubes que están dispuestos a volver a jugar desde ese fin de semana y, en consecuencia, retoman esta tarde los entrenamientos. Pacífico, por su parte, tiene planeado volver esta semana a las prácticas, aunque aún no han definido el sucesor de Pablo Jofré y tampoco han confirmado su participación en el torneo.

En 10 de Septiembre, esta tarde habrá una reunión clave para definir la participación o no en la Liga, y a su vez, la vuelta a los entrenamientos. En tanto que, en Bowen, aún no hay decisión de los dirigentes con respecto a la participación en el campeonato, y el plantel aún no tiene fecha de vuelta a la práctica. Por último, Colón y Unión de San Luis (con el obstáculo de venir de otra provincia), no participaron de la reunión en la Liga y no hay confirmación con respecto a su participación en el torneo.

•L.A.