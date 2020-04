Uno de los puntos que más general dudas en los conductores tiene que ver con el estado de actualización de seguros y licencias. En pleno contexto en que las entidades encargadas de las renovaciones están cerradas, al no ser consideradas esenciales, desde Policía Vial saldaron los interrogantes en torno a este tema en cuanto a los controles vehiculares.

El Sub Comisario José López de Policía Vial Alvear explicó a F.M. Viñas que se ha marcado una importante flexibilización por parte de los efectivos a la hora de controlar los vehículos y la contemplación en caso de no poseer actualizados las acreditaciones para circular.

Respecto a los seguros, López indicó: “Deben circular con la última boleta que sería del mes pasado. Si no tienen esa se contempla incluso la de febrero pero el problema se presenta cuando hay conductores que no pagan el seguro desde octubre por ejemplo y eso no se contempla”.

Al ser consultado por los matafuegos, confirmó que solo están “trabajando específicamente con la concientización de la gente y se entiende que las empresas que renuevan la carga están cerradas”, y en la misma línea señaló que a raíz de estos puntos “no tenemos actas viales excepto algún caso puntual en un control vehículo. Por día estamos labrando solo 4 actas por día y obedece a usuarios de la vía pública que no justifican su presencia o positivo de alcoholemia”.

Sobre los controles viales y las respuestas de los vecinos ante estos, expresó: “Hay controles que se intensifican en varios puntos. En la mañana son flexibles los controles porque es el horario en que la gente sale a comprar pero en la tarde, después de las 18h, se suelen molestar”.

Además aconsejó conducir con cuidado aquellos que lo hagas ya que se presentaría complicación a la hora de que las aseguradoras respondan en esta coyuntura con el agravante de no haber cumplido con el pago: “Las licencia vencidas desde marzo hasta abril tienen prorroga atreves de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no estamos sancionando por eso. Pedimos que conduzcan con cuidado para evitar cualquier inconveniente con los seguros en caso de sufrir un accidente”.

F.B.