Liana Piedrafita, Directora de Cultura departamental, abordo las actividades que tienen propuesta esta semana en el departamento y también habló sobre los talleres municipales que se están desarrollando.

Desde el primero del mes vigente hasta el 30 de noviembre se estarán dictando diferentes talleres para todas las personas del departamento, no solo se dictaran en ciudad si no que también se estarán abordando en los distritos de San Pedro del Atuel, Bowen y Alvear Oeste. Peluquería, decoración de interiores, danza y marroquinería son algunas de las actividades propuestas, cabe destacar que no solo son cursos con la finalidad de entretenerse si no que también es una oportunidad para una salida laboral.

Durante el resto de la semana hay propuesta una agenda con diversas actividades, hoy 21 de abril varias aéreas del municipio viajaron hacía la peatonal de Mendoza donde se estará presentando la Fiesta Nacional de la Ganadería con el objetivo de dejar en alto a nuestro departamento. El viernes por la mañana se estará dictando un taller acerca de cortos cinematográficos de la mano del presidente del festival de cine proveniente de Tucumán, es totalmente gratis y será a partir de las 9 hasta las 13hs.

Para el viernes 22 de abril se vivirá un gran evento con Pocho Barroso como figura donde estará presentando su libro y también poesías a partir de las 21:30, las entradas tendrán un valor de 300 pesos. El día sábado se darán las clases de tango propuestas, y por último para el cine se presentara como nueva película «Ciudad perdida» y seguirá en cartelera «Animales fantásticos y donde encontrarlos: Los secretos de Dumbledore».

•L.L