Luego de que el pasado 13 de octubre, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobara por unanimidad el proyecto de Ley Oncopediátrica pasando a Diputados para su sanción final, la Comisión de Salud de la cámara baja se niega a tratarla por pedido de Hebe Casado y el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi.

El proyecto impulsa la creación de un programa para el cuidado integral de niños y adolescentes con cáncer garantizando mejor atención hospitalaria y recursos para sus tratamientos, iniciativa lograda por un grupo importante de familiares de chicos con cáncer en nuestra provincia.

Presidida por la Diputada Hebe Casado, la Comisión de Salud debería analizar el proyecto a partir de las 12h de este lunes, pero la legisladora sanrafaelina ‘ha hecho oído sordo al pedido del resto de los Diputados, que piden tratar la ley, y del grupo de familias‘.

Como medida, padres de diferentes puntos de Mendoza se han convocado en la Legislatura para exigir el tratamiento de la Ley Oncopediátrica: ‘Pedimos que nos escuchen porque ellos, principalmente Hebe Casado en complicidad con el presidente de la Cámara Lombardi no consideran que sea factible como Ley sino que nos ofreció un programa destinando una partida presupuestaria el Hospital Notti y que la asistente social del nosocomio lo destinara a las familias vulnerables‘, explicó a F.M. VIÑAS la alvearense Gisella Bello, mamá de Luana Messa.

En la misma línea subrayó que ‘un programa no se respeta siempre y no es lo mismo que una Ley entonces no se entiende porque se niegan y justifican que ellos no pueden regular a las obras sociales en este pedido por lo que quedaría trunco‘.

Consideró que ‘es una falta de respeto a los 38 senadores que aprobaron el proyecto y estas dos personas traban el proyecto no dejando que el resto la trate‘.

Desde que comenzó la convocatoria se acercaron Marcelo Rubio (autor del proyecto) y Mario Vadillo quienes aseveraron que están pidiendo que se analice en Comisión y a posterior se trate en la sesión de este miércoles: ‘Necesitamos que se trate para que los niños tengan las mismas posibilidades, no a través de lo que considere una asistente social. Todas las familias tienen gastos y sin esta ley se va en contra de la situación de todos‘, señaló Gisella.