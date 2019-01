Para circular por las rutas argentinas, con un auto que no es nuestro, la gente se confunde que papeles pide la ley, incluso agentes de tránsito lo ignoran. Además qué ocurre si tengo firmado el 08 y el titular fallece.

Según el artículo 40 de la Ley de tránsito para poder circular con un automotor es indispensable:

Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente; Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Tarjeta Verde); la legítima tenencia de la misma, acredita el uso legal del vehículo por cualquier conductor, salvo que haya sido obtenida mediante robo, hurto, engaño o abuso de confianza u otras excepciones que establezca la autoridad de aplicación del presente. Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68; Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos; Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista sólo en la presente ley; Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas; Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero; Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino; Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento, so riesgo de aplicación del artículo 72 inciso c) punto 1; Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos; Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.

Esto es lo que dice la Ley de tránsito, la Cédula azul es para salir del país con algún vehículo ajeno.

En situaciones los agentes de tránsito, a todos nos ha pasado o tenemos un amigo que lo ha sufrido, nos dicen y si el auto es robado, en ese caso, la carga de la prueba es de la autoridad, contestar con respeto “Señor si usted dice que es robado, usted tiene que comprobar mi culpabilidad, no está en mí demostrar la inocencia”.

Incluso, cuando dice no vence excepto para el titular, eso es para un trámite administrativo en el registro, éste le va a cobrar una nulta con la cédula vencida, pero la Ley de tránsito dice expresión vencida o no acredita la circulación, para andar en la Argentina, solo necesito la Cédula Verde aunque no esté a mi nombre.

Si el vehículo tiene denuncia de venta

Por otra parte, si ese vehículo tiene denuncia de venta, Gendarmería tiene convenio con el Registro del Automotor y si figura como denunciado, me van a detener la Cédula y tengo 72 horas para llegar a destino, pero no es una infracción al tránsito.

Lo que se busca que no haya vehículos con 08 firmado, años dando vuelta. Por más que yo tenga el 08 firmado en blanco como ocurre, si el titular muere, automáticamente eso pasa a sucesión, por más que esté firmado el papel a mi nombre, queda sin efecto, por modificación del 2018.

