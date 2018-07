La Cámara de Diputados le dio media sanción por unanimidad al proyecto que le otorga una reparación económica a los menores. El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido.

Por su parte, la presidente del Honorable Concejo deliberante de Nancy Vinnitchenko habló acerca del proyecto de ordenanza que trata acerca de esta atención a los chicos en el caso de que su madre haya fallecido por femicidio.

Esta es una ley que ya está en Buenos Aires y se aprobó a nivel nacional el 31 de marzo. Se trató en el Senado y anoche se aprobó en diputados por unanimidad. Esto es un hecho muy importante que contiene a menores hasta 21 años y que hayan perdido a su madre en el caso un femicidio.

Se trata de un subsidio que se otorga y que es equivalente a una jubilación y es el estado nacional es quién se hará cargo de estos aportes hasta los 21 años y en el caso de chicos con discapacidad se otorgará de por vida.

Desde el honorable concejo deliberante se planteó en la ordenanza que iba a ser municipal hasta tanto no se sancionará la ley nacional, así que esto queda sin efecto, ya que es una ley nacional por lo que el estado es quién se hará cargo de acompañar tanto en el cuidado de la salud de los chicos donde sus madres han sido víctimas de femicidio.

“De esta manera se intenta ayudar a los familiares de estos chicos en la asistencia del cuidado de los mismos. Cabe recalcar que no importa si son beneficiarios de asignaciones universales o si tienen algún otro tipo de pensión, esto es aparte y no se contradice con ninguna de las anteriores mencionadas por lo que se sumará a la que vienen percibiendo. Con respecto a la ordenanza, en la comisión de legislación se había decidido que pasara tanto al ejecutivo, al asesor legal y también al Anses, para asegurar de que no haya ningún tipo de impedimento con respecto a las asignaciones universales, por lo que la estaremos archivando, ya que existe a nivel nacional y que anoche fue sancionada y esta es una alegría que se haya concretado esto”, expresó Nancy Vinnitchenko.

A.E