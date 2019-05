Ana Feldman, miembro de Asamblea por el Agua, dio su opinión luego de que desde el Gobierno provincial, el secretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, anunció que este año se podría modificar la ley 7.722, que regula la actividad minera. Anticiparon que no permitirán cambios en dicha normativa, que se logró luego de mucho conflicto social y piquetes sobre todo en General Alvear y San Carlos.



Feldman dijo recibir mal estos embates. “El año pasado en Mendoza, durante semanas, las asambleas tuvimos que asistir y defender a la ley y eso quedó grabado, es información que la población tiene derecho a escuchar, porque la información que nos da el Gobierno es bastante mentirosa”, expresó. Anunció actividades en los departamentos el 20 de junio: “Vamos a plantear la defensa de la 7.722 y exigimos tratar la ley anti fracking”, a través de lo que denominan “asambleas por el agua pura”.

Sobre la posibilidad de que se hagan cambios en la ley que permitan hacer minería en algunos lugares y en otro no, opinó que “la ley es provincial, Malargüe está actuando de manera muy inconsciente, el fracking está produciéndose arriba de una cuenca de agua”.

“Una cosa –agregó- es una prueba piloto de cinco pozos y otra una de 200 pozos, que es lo que quieren hacer, hicieron solo la perforación vertical. En todos los lugares donde hubo fracking, hubo contaminación, si no es al principio, es al final. No podemos dejar que nos ataquen la 7.722, son empresas que vienen en su mayoría de afuera a saquear los recursos que tenemos, no podemos estar retrocediendo y modificando leyes. Vamos a hacer acciones en todos los departamentos”.

Fuente: Diario San Rafael. /Edición: F.B.