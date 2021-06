Se presentan en la Legislatura los proyectos “Hierro Indio” y “cerros Amarillos”, intentando que siendo aprobado el de hierro (que no violaba la 7722) pasara el de cerros Amarillos que era de cobre.

Se cortan las rutas nuevamente y se logra frenar en la Legislatura dado que aún no estaba hecho el relevamiento de glaciares y no se sabía si los emprendimientos estaban ubicados o no en zona glaciar o periglaciar.