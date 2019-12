Luego de la modificación de la Ley 7.722 por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas, cientos de personas se congregaron en la tarde del domingo en el Monumento al Agua de Avenida Alvear Este. Allí desde el Municipio anunciaron una serie de medidas a seguir.

Pedir ante la justicia la inconstitucionalidad de la nueva norma, exigir ante el Departamento General de Irrigación una zona de exclusión para la cuenca del Atuel y suspender las vendimias distritales, Bendición de los Frutos y Vía Blanca, fueron los puntos expuestos.

“Ahora queda, o que el señor gobernador la vete, que es lo que esta pidiendo el pueblo o en caso de que sea promulgada ir a la justicia pidiendo su inconstitucionalidad”, señaló el Intendente Walther Marcolini.

“Tenemos un problema central que es el agua. En consecuencia tenemos que defenderla y hacer gestos simbólicos” , con esto se ha pensado hacer la vendimia de manera muy austera “una vendimia repensada y centrada en un libreto sobre la defensa del agua, que sea también una manera de protestar”

En este marco las vendimias distritales, Bendición de los Frutos y la Vía Blanca no se realizarán. “Todo ese ahorro de recursos, más los de la Dirección de Agricultura los vamos a poner a recuperar pozos de riego”.

Este lunes, se le va a hacer llegar al Superintendente General de Irrigación una nota donde se solicita y exige una zona de exclusión en la cuenca del Atuel que pueda garantizar que el rio no pueda ser contaminado.

“Nosotros no podemos negarle a Malargüe si quiere realizar actividades mineras o de fracking pero no sobre la cuenca de los ríos, no donde corre riesgo en el presente o a futuro, frente a una rotura, frente a un desastre ecológico poder contaminar el río”, indicó.

“Se puede hacer minería en Mendoza sin necesidad de reformar la ley 7.722”, poniendo de ejemplo los proyectos mineros de Sales de Potasio y Hierro Indio.

Sobre el slogan antiminero que han generado sobre nuestro departamento, Marcolini sostuvo “no quiero que estigmaticen a General Alvear diciendo que solo es un pueblo que se opone y lo único que dice es no. Nosotros hacemos una defensa del agua y claramente una posición de defensa de la Ley 7.722”

En relación a la reunión mantenida con Suarez, Abed y el resto de los jefes comunales el pasado martes, reflejó “los únicos Intendentes que fijamos una postura contaría a la modificación fue Scanio (Rolando) de San Carlos y yo. Otros se hacen los encandilados y también hace falta que se movilice el pueblo en otros lugares”.

“Hay intendentes cercanos (sin nombrarlos pero haciendo referencia a los hermanos Félix en San Rafael) que crean empresas mineras. Yo no tengo una empresa minera ni tengo una mina”, enunció

Recordemos que el actual jefe comunal pertenece al mismo espacio político que el gobernador sin embargo señaló “yo creo en el dialogo, pero en el dialogo también se puede disentir.Yo le comunique al Gobernador que si la ley se promulga vamos a ir a la justicia”.

