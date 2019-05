El pasado sábado Leo Viñolo, actual Consejero de Vialidad en el sur provincial y pre candidato a Senador en primer término por el 4° Distrito, estuvo en “Puntos de Vista”. Su gestión al frente de Vialidad, campaña y propuestas fueron los puntos tratados.

CAMPAÑA ELECTORAL

“Se ve una campaña tranquila” comenzó explicado Viñolo, por el pedido de la ciudadanía de “no agresión”.

Sobre las denominadas campañas sucias, sostuvo “no es la forma de competir (haciendo referencia a videos que circularon en 2017), la gente quiere que debatamos, que compitamos con propuestas”. Respecto a comentarios y agresiones en las redes, hacia la militancia la bajada de línea es “salir a responder con educación para darle seriedad a estas elecciones”

Sobre su pre candidatura a Senador Provincial en primer término por el cuarto distrito (San Rafael, General Alvear y Malargüe) sostuvo sentirse “cómodo”, “me gusta lo que estoy haciendo” señaló, mientras resaltaba su gestión en Vialidad Provincial.

GESTIÓN COMO CONSEJERO DE VIALIDAD ZONA SUR

“Con las mismas condiciones, con el mismo personal que tenía vialidad provincial hoy se están construyendo rutas por administración, con equipos propios a mitad de precio que lo que se pagaba hace 4 años atrás”. En relación a esto indicó que actualmente el km. cuesta $2,2 millones en insumos solamente y antes se licitaba a empresas privadas y se tercerizaba a $5,2 millones, “es mucha la diferencia”

Por otra parte resalto la compra de maquinarias 0 KM. de la cuales la mitad se destinaron para el sur. “Se distribuyeron en base a los kilómetros a conservar y no a lo votos como ocurría siempre”.

“Como san Rafael tiene el jefe de zona, queremos que el concejero lo vuelva a tener Alvear”, agregó.

A modo de autocrítica señalo que le hubiera gustado hacer la 188 Alvear – Malargüe “no hay decisión nacional”, en este sentido está generando un proyecto para llevar a la Cámara, en darlo a concesión y que licite a empresas privadas y “el que quiera que pague peaje y si no tiene la alternativa por el norte”. Por la apertura de Pehuenche para carga pesada “estamos en una situación distinta”

“Hice más de lo que tenía propuesto”, destacó.

Su trabajo en Vialidad le permitió recorrer completo el 4to distrito “las realidades, incluso dentro de los mismos departamentos son muy distintas”.

Para la próxima compra de equipos viales están contempladas bateas para el transporte de materiales áridos. “Llevamos un orden de prioridades que hacía falta, una de ellas era la falta de equipamiento”, reflejó.

Respecto al régimen de trabajo de los empleados en los que se cuestionaba los días que no se trabajaban sostuvo que “se ha mejorado mucho”.

“La incapacidad laboral que se les cuestiona tanto se debe más a las malas administraciones y decisiones políticas que no brindaban las herramientas para que ellos trabajen sino que tampoco controlaban los insumos, además de las políticas sindicales” manifestó Viñolo. La planta de empleados se disminuyó en 400 empleados.

Sobre la 188 Alvear – Malargüe agregó que “tenemos que salir a convocar a los legisladores nacionales, o le ponen una partida presupuestaria en el presupuesto nacional o bien buscamos otro mecanismo para hacer la ruta”

EJES DE CAMPAÑA

“Uno de los ejes es poder rendir cuentas de lo que hemos venido ejecutando estos 3 años y medio”

Uno de los problemas más calientes en General Alvear es lo referido en materia de seguridad “Hay problemas que no son de ahora, me hubiese gustado avanzar en un sistema de tecnología con el anillado de cámaras para tener vigilancia permanentes con una red de control. Pero también hay que ser conscientes de que no teníamos ni siquiera buena iluminación, como la que se ha puesto ahora”, resaltó las inversiones en seguridad y la implementación del SAC (Sistema de Alarmas Comunitarias).

“Todas estas críticas nos sirven para generar proyectos en la legislatura para tratar de ir corrigiendo todos estos errores”, a lo que agregó: “Hay responsabilidades de la provincia, pero que atiende el municipio y esto desgasta”.

Respecto a la falta de construcción de viviendas en la gestión Marcolini senaló “cambiaron los planes del IPV y no estábamos preparados. Hoy el IPV exige la urbanización para poder licitar. Actualmente se está haciendo en 10 barrios proyectados para el futuro”

POSTURA SOBRE LA 7.722

“Tengo la postura como la mayor parte de los habitantes sobre su modificación. Estoy de acuerdo con la minería, estoy de acuerdo con que la actividad se lleve a cabo pero que se respete la ley que tenemos”

A.C.