En medio de una sesión del Senado mendocino el alvearense Leo Viñolo (UCR), cruzo a su par Lucas Ilardo (PJ), por denuncias de corrupción en Vialidad Provincial. «Preocuparse un kirchnerista por un hecho de corrupción me asombra”.

El senador camporista comenzó denunciando “hechos de corrupción escandalosos”, argumentado que el Tribunal de Cuentas (órgano encargado de controlar a todos los organismos públicos) descubrió varias irregularidades dentro de la DPV.

“El Director de Vialidad con todo el Directorio Ejecutivo compraban bombones para el día de los enamorados con plata de todos los mendocinos”, indicó. Además de viajes y algunos otros gastos personales. También denuncio rutas que “fueron hechas dos veces, facturas truchas para cobrar sobresueldos.”

“Es un escándalo de magnitudes inimaginables”, sostuvo uno de los principales referente de La Campora en Mendoza.

De inmediato Leo Viñolo, ex Consejero de Vialidad en el sur provincial salió a responderle, “preocuparse un kirchnerista por un hecho de corrupción me asombra”.

Viñolo al haber sido parte de Vialidad brindó una serie de explicaciones al respecto y datos sobre el manejo de la Dirección, entre los que mencionó que más de 120 sumarios administrativos se han elevado en estos 4 años de gestión.

“Con el déficit y el desfasaje que hemos podido detectar y hemos investigado, hoy la repartición consume no solamente con el doble de equipos más trabajando en la calle, 600 mil litros de combustible menos por año de gastos”, manifestó el alvearense.

El ex consejero de Vialidad sostuvo que “acá hay un problema que viene por otro lado”. Según señaló gracias a un decreto del ex gobernador Francisco “Paco” Pérez, “habían personas en Vialidad Provincial con sueldos de 80, 90 mil pesos y que no trabajaban. No tenían la obligación de trabajar y también se tomaron medidas ante esas 8 persona, que es ahí donde ha dolido y esto viene esta denuncia”.

Viñolo también se refirió al acuerdo firmado por “Paco” Pérez que subió del 0,5 los descuentos sindicales al 3%. “Investiguemos porque se le han descontado más $100 millones a los empleados a través del sindicato. La plata no sabemos dónde está y tampoco se le devuelve a los empleados”.

A.C.