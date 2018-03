La vicegobernadora Laura Montero formó parte del desayuno de la Coviar que se realizó esta mañana en el hotel Hyatt, junto a gobernador Alfredo Cornejo, al jefe de Gabinete Marcos Peña, ex gobernadores, intendentes, ministros, legisladores nacionales y provinciales, entre otros funcionarios.

La Vicegobernadora habló sobre las urgencias en las economías regionales: “Creo que el país va a mejorar notablemente si se potencia su desarrollo y eso nos involucra a todas las provincias Argentinas con el mapa multicolor de ofertas productivas que nosotros tenemos”.

“Tenemos que trabajar juntos entre Nación, provincias y municipios, el sector privado y la sociedad en cuestiones colaborativas, que impulsen estas economías. Necesitamos además que se invierta en infraestructura para bajar los costos logísticos”, indicó la mandataria.

Montero también habló sobre su experiencia en Panamá cuando participó de la XVI Asamblea General de COPA: “Ellos tienen tres canales y todo un desarrollo de servicio logístico conexo que es lo que actualmente le da vida, producción y dinámica a Panamá”.

“Si nosotros tuviéramos esos servicios conexos no sólo bajaríamos los costos logísticos para la producción de base sino que generaríamos otro tipo de actividades vinculadas al nivel de los servicios que servirían también para el turismo” afirmó Montero.

Asimismo expresó: “Pero si no existe esta mirada de desarrollar factores de producción: financiamiento, infraestructura, desarrollar y estimular la innovación en los procesos productivos, en los productos y en las nuevas actividades que tenemos que emprender, no se van a concretar estas acciones”.

También habló sobre la situación que atraviesa actualmente el sector vitivinícola: “Cuando fui ministra de Economía me tocó lidiar con 30 millones de quintales y si no hubiera tenido la herramienta del acuerdo Mendoza- San Juan no habria podido armar el operativo de compra de uva y abrir el mercado de exportación de mosto que, el año pasado, fue de 65 mil toneladas y este año se espera que sea de 120 mil y esto se debe a que hay mejores precios”, dijo.

Por último afirmó que el Plan Estratégico Vitivinícola desde el sector público y privado ha ido dando sus resultados: “Abrir esas puertas de diálogo con el Gobierno Nacional para que entendiera que si aplicaba el impuesto al vino nos arruinaba. Por eso es que debemos estar muy alertas a la defensa del sector, porque los mercados vitivinícolas son sumamente competitivos”.

“Es importante que pensemos más integralmente para darle más competitividad al sistema para bajar los costos en general de producción y para poder ser sostenibles en un mercado internacional que es muy fuerte y muy competitivo”, determinó Montero.