El titular de la Dirección General de Escuelas aseguró que el objetivo es sumar más tiempo para fortalecer los aprendizajes.

Este jueves, cerca de 200 escuelas primarias de Mendoza comenzaron con las jornadas extendidas. La normativa tiene como finalidad fortalecer los aprendizajes básicos que son Lengua y Matemática. Para el 2023, la Dirección General de Escuelas (DGE) tiene planeado agregar media hora en los establecimientos en la que no se puede aplicar la extensión horaria.

«Son muchas las escuelas que no pueden sumar el horario extendido por diferentes razones, por ello, desde la DGE estamos trabajando para que el próximo año en esos establecimientos se sume media hora de clases y la jornada se extienda a 5 horas diarias», expresó José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas.

Es necesario aclarar que Mendoza ya tenía jornada extendida en el 100% de las escuelas, la metodología era aplicada para los estudiantes con trayectorias débiles.

En lo que concierne a las instituciones que forman parte de la enseñanza privada, el funcionario manifestó que «la jornada extendida es algo que lo manejan ellos desde su definición institucional».

Cantidad no es lo mismo que calidad

La implementación de la jornada extendida en las escuelas primarias tuvo voces a favor y otras en contra. Los padres se mostraron conformes con la decisión, sin embargo, los docentes advirtieron que «cantidad no es calidad».

Ante esto, el titular de la DGE expresó: «Está claro que cantidad no es calidad, por eso, lo que se pretende es utilizar otra metodología para que los chicos aprendan. Hoy lo que observamos es que tenemos niveles muy bajos de aprendizajes, con lo cual, toda la evidencia mundial asegura que más horas en la escuela, con buena pedagogía, genera mayores aprendizajes y hacia ese camino vamos».

«Los docentes de las escuelas en las que se comenzó a aplicar la normativa están contentos, entienden que es bueno y, de hecho, es un reclamo histórico lo de las jornadas extendidas. Pero más allá de las opiniones personales, acá hay una Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006, que establece que hay que tener jornadas completas en todas las escuelas, principalmente en las más vulnerables, y es lo que estamos haciendo», sentenció.

Asimismo, Thomas consignó que la línea de trabajo que se emplea en la educación local está centrada en la recuperación de saberes, en el seguimiento de trayectorias, en que los chicos aprendan y en que si repiten o no: «La repitencia es una política educativa que se utilizó durante mucho tiempo para que los chicos aprendan, hoy tenemos esa y otras políticas que están dando mejores resultados, como por ejemplo, los formatos de la recuperación de saberes o las jornadas extendidas para chicos con trayectorias débiles», indicó.

Inicio del ciclo 2023, incierto

El inicio de clases del 2023 todavía no está definido. «La fecha exacta será definida en octubre, aún no tenemos los feriados nacionales. Si hay algo que hacemos mal en Argentina es no dar certeza de qué día se trabaja y que día no se trabaja y nos pasa todo el tiempo», expresó.

«Queremos mejorar el calendario de este año, por ello, estamos trabajando y el objetivo es defender los días de clase y, sobre todo, la posibilidad de que los sectores más vulnerables y los chicos con trayectorias débiles tengan más tiempo de escuelas para recuperar sus saberes», culminó.