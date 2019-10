En medio de la disyuntiva que mantienen Mendoza y La Pampa desde hace décadas por el nivel de cauce del río Atuel, una situación llamativa se conoció en los últimos días: las escuelas de la vecina provincia incluyen en su currícula el tema del conflicto por el río Atuel con una particular demagogia.

En los últimos años, La Pampa ha llevado a cabo una fuerte ofensiva contra Mendoza por las aguas del río Atuel, que riega nuestro oasis sur y que, según la vecina provincia, al construirse diques en territorio mendocino provocó la desertificación y desaparición de pueblos del noroeste pampeano. Ahora, se opone férreamente a Portezuelo del Viento.

Para confirmar la polémica postura de la vecina provincia, el pasado 21 de octubre en el marco del que han denominado «Día de los derechos pampeanos sobre el río Atuel«, un canal santarrosino cubrió las actividades que realizaron alumnos de la Escuela N° 6. A modo de reafirmar su versión, los niños del establecimiento pintaron un mural donde se deja ver de fondo a Mendoza con robusta vegetación regada por un ancho río (Atuel) y tras superar un límite simbólico se convierte en un hilo de agua rodeado de desierto, en alusión al relieve pampeano.

Cuando la notera le consulta a un estudiante sobre qué sabe del río Atuel, este manifiesta: «Es un río pampeano que fue robado por los mendocinos«. A su misma vez entonan la zamba “Río Robado”, compuesta hace tiempo por Manuel J. Castilla y Enrique Fernández, canción que va desgranando: “Cuando cortan el Atuel queda sin agua el Salado, llenos de arena los ojos va lagrimeando el pampeano. Así, desierta la tierra, sólo se nos va quedando; los vientos por las jarillas sobre la sal van llorando. Agüita robada, agüita, ¿qué tierras andás regando? Santa Isabel por el cielo sentido te está esperando. Agüita, cielo perdido, que te nos vas de las manos, vienes viniendo en el vino y La Pampa te hace canto. ¡Saladito, saladito! Astillas de mi caldén; El que siembra en las arenas se va muriendo de sed”.

Es sabido que las curriculas educativas no mantienen el sentido de objetividad en su totalidad pero si se adoctrina ferreamente por parte del Estado sin resguardar los conceptos científicos confirma la aplicación política maquiavelista de internalizar determinado tema como factor unificador, en un contexto de crisis, con el fin construir y promover un enemigo ajeno, en este caso, Mendoza.

“PARA EL PAMPEANO LA PROBLEMÁTICA DEL ATUEL, ES COMO MALVINAS PARA LOS ARGENTINOS” (Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel)

Las hostilidades radicadas por el gobierno pampeano, quien ha utilizado este conflicto como “caballito de batalla” con fines electorales en varias oportunidades, se ha traducido en un adoctrinamiento y conductismo educativo instalando el concepto de que el río Atuel “ha sido robado por Mendoza”. La postura de La Pampa, que históricamente despotricó contra Mendoza, ahora es contra el Gobierno Nacional, sobre todo después del laudo a favor del presidente Mauricio Macri para que se construya “Portezuelo del Viento”.

De hecho el gobierno de La Pampa instaló en Santa Rosa unos grandes carteles en los que denuncia el «robo» del río Atuel por parte de Mendoza y advierte que «ahora» la Nación «viene» por los caudales del Colorado. Los carteles están distribuidos en los puntos de la capital provincial donde es constante la circulación de vecinos en vehículos y caminando.

La legisladora agregó que “nuestra lucha es lograr que esto cambie. Por eso los pampeanos estamos unidos. Es nuestra causa y no claudicaremos hasta no tener agua corriendo por el Atuel y que no se construya Portezuelo del Viento”.

Claramente Durango se refirió al tema desde el total desconocimiento, pues irrespetando a Mendoza y sus necesidades en medio de la crisis hídrica que la aqueja desde hace muchos años. Asimismo ignora las bondades de Portezuelo del Viento, una obra que –incluyendo el trasvase al Atuel- beneficiará a su provincia.

LO QUE LA PAMPA NO DICE SOBRE EL ATUEL

El Convenio Marco por el Aprovechamiento del Río Atuel, firmado en el 2008 por los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge, menciona que tanto Mendoza como La Pampa tenían que hacer las obras básicas necesarias para el mejor aprovechamiento de aguas del Atuel, las cuales serían financiadas en un 25% por las provincias y el 50% por la Nación.

La Pampa tenía que invertir en esas obras en Mendoza que mejorarían el riego. Así lo afirma justamente el artículo 2, de la Ley 2468 ya aprobada, que faculta al Gobierno de La Pampa a invertir en Mendoza. No obstante, Mendoza hizo las obras del Marginal del Atuel sola.

La Pampa tampoco hizo las obras para mejorar el aprovechamiento hídrico en su propio suelo. El acueducto Carmensa-La Puntilla, es una obra que nunca se cumplió.

El Acueducto Punta del Agua -Santa Isabel -Algarrobo del Águila, tiene una extensión de 190 kilómetros que toma agua de manantial, pluvial y de deshielo del Cerro Nevado, con la cual se abastece de agua potable a puesteros ubicados en ambas localidades del Oeste pampeano y la pequeña escuela número 260 del paraje Chos Malal, que se entrega de manera gratuita y sin dejar ningún beneficio a los puntalagüinos.

Mendoza además comparte sus regalías hidroeléctricas de los Nihuiles con La Pampa, algo que desde esa provincia tampoco se menciona.

