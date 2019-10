La intensa crisis de desorden social desatada en Chile luego de que el Gobierno del presidente Sebastián Pinera decidiera subir el precio del pasaje del Metro a 30 pesos, se ha intensificado producto de la contundente respuesta de los sectores más afectados del país trasandino. Rodrigo Cerda desde la cadena ADN Chile reflejó la situación actual y las cusas de la furia social que tiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos.

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno nacional decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.

¿A qué se debe esta violencia y qué hay detrás de lo que está pasando en Chile?

La situación fue agravándose a partir del viernes cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda la tarde del sábado.

Rodrigo Cerda, productor general de Radio ADN Chile, mantuvo diálogo con F.M. Viñas y explicó la situación transita principalmente la Región Metropolitana de ese país: “La situación a esta hora es más tranquila respecto a los días anteriores principalmente en Plaza Italia, lugar donde se convocan los manifestantes. Esta mañana se ve poca gente y pocos militares en la calle. En ciudades capitales de regiones la conflictividad es más grande principalmente en horas de la noche por lo que se ha decretado el toque de queda para esta noche en Valparaíso y Concepción. Aquí (en Santiago) el General Javier Iturriaga no ha dicho nada si esta noche habrá toque de queda luego de tres noches en este estado”.

“Este aumento fue la gota que rebalso el vaso y rompió la copa”

El domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

“El aumento de 30 pesos generó esta revolución el pasado viernes ha dejado 15 personas muertas. Basta que una persona muera para que no se justifique ningún hecho de violencia. Es de esperar que la cosa hoy sea más tranquila”, expresó Cerda.

El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció, en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente«. Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos. El domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

Asimismo Rodrigo Cerda graficó:“Acá hay muchas cosas que se venían acumulando desde hace muchos años sin embargo en estos dos ultimo dos, el presidente Piñera que prometió mucho desde lo económico, la gente no lo ha visto reflejado y se siguen manteniendo bajos sueldos sume a las alzas que han generado”.

Una de las causas que han resonado en los últimos años en el vecino país es que la Educación y la Salud son aranceladas, a diferencia de Argentina: “El tema de la salud es un tema complicado como los altos precios de los remedios y ha estado dado vuelta en los últimos meses. En cuanto a la educación los estudiantes tienen que endeudarse con aval del Estado para pagar la Universidad”

Sobre la escala salarial que perciben los trabajadores chilenos, el periodista afirmó que “El promedio de los sueldos en Chile es de 450.000 pesos chilenos, el dólar está (en Chile) a 715 pesos chilenos pero hay un hecho que ha estado pegando muy fuerte y es el endeudamiento al que deben acceder los chilenos para comprar los víveres cuando antes solo se usaba la tarjeta de crédito para comprar un auto, vacaciones y vestimenta. A la gente no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y se suman las alzas de tarifas y transporte ha generado esto”.

Al ser consultado por la falta de anuncios del Gobierno de Piñera para promover la estabilidad en la sociedad chilena, Cerda aseveró que “Todo el mundo piensa en la solución y la salida y hasta ahora no hay nada concreto que calme a la gente en la calle ya que el presidente no ha salido a anunciar medidas económicas favorables para los chilenos. El descontento sigue en la calle y la gente no vuelve tranquila a sus casas intensificando las medidas de los manifestantes”.

“Lo lamentable de esto es la delincuencia que sale a asaltar y meterse en los supermercados y es grave porque hay filas de ciudadanos para comprar en los pocos mercados abiertos y con protección militar complicando la situación de los santiaguinos”, señaló.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).