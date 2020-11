Luego que el presidente del Bloque Frente de Todos, Ariel Andrés, anticipara en diálogo con F.M. Viñas que habían presentado un proyecto de resolución en el que solicitan al Ejecutivo información sobre tres empleadas que habían percibido sus haberes a pesar de estar bajo licencia sin goce de haberes, el Director de R.R.H.H. Facundo Quiroga se refirió oficialmente al tema.

El pedido del Bloque PJ fue publicado en las primeras horas de este miércoles en este portal junto con el pedido de informe, ya que el Honorable Concejo Deliberante entre sus funciones debe controlar al Ejecutivo.

La producción de F.M. Viñas obtuvo la palabra del responsable de Recursos Humanos de la comuna, quien sostuvo que la bancada opositora «actuó de forma irrespetuosa hacia mi, mi equipo y la gestión, viendo como está la situación del país. Cada uno tiene que hacer lo que corresponde de acuerdo a su función«.

En la misma línea agregó: «No es oportuno que salgan a decir que no se brinda información cuando no llegó ningún expediente y el tema está resuelto hace varios días«.

En cuanto a la situación de las tres agentes señaladas que siguieron cobrando a pesar de saber que estaban bajo licencia sin goce de haberes, Quiroga subrayó: «la plata se recuperó y está en las arcas del municipio luego de que nos contactamos con las agentes y no tuvieron inconveniente en devolver el dinero«.

Entre cinco y seis son los meses que las tres empleadas recibieron la liquidación mensual, «a los liquidadores del municipio se les pasó o el sistema los activó de vuelta. Por el momento no podemos determinar el error«.

Al ser consultado el porqué de esta irregularidad, el funcionario justificó: «Como en todos lados siempre existen errores humanos y de sistema. Una vez que detectamos los errores lo sacamos por planilla suplementario o comunicamos a la persona para solucionar la situación«.