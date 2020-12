Frente al crecimiento de los hechos de abigeato en nuestro departamento y, en consecuencia, el importante operativo efectuado en un campo 30km al sur del paraje La Mora donde se secuestraron 125 animales que no estaban registrado a nombre del dueño de la propiedad, el Sub Comisario Mario Hassar valoró varios de sus conceptos en diálogo con F.M. VIÑAS.

Hassar está a cargo de Policía Rural en todo el sur provincial por lo que brindó más detalles sobre la intervención al campo donde, mediante investigación en proceso, se busca determinar si las cabezas de ganado corresponden a víctimas de abigeato: ‘El proceso sigue en la parte judicial. En lo que respecta a Policía Rural, nuestra tarea culminó la semana pasada donde, en conjunto con Dirección de Ganadería, nos constituimos en el corral del estado ubicado en Colonia Elena llevando a cabo el peritaje de los animales‘, explicó el Subcomisario, al mismo tiempo que aseveró que los informes fueron elevados a Fiscalía interviniente.

Al ser consultado sobre el procedimiento de la dependencia en este tipo de operativos, Hassar indicó que en estos casos ‘la tarea es observar la marca del animal para determinar a quien pertenece. Depende la temporada que se realice el peritaje porque, por ejemplo, en invierno se dificulta porque crece el pelaje quedando la marca cubierta’.

En este caso (Operativo La Mora), como habían muchas marcas que no se pudieron determinar por el dibujo de las mismas, estimaron conveniente el traslado al corral del estado para un mejor peritaje: ‘Allí se tuvo que pelar la zona de las marcas, en algunos casos hay más de una marca que es totalmente normal como el contramarcado, haciéndose con herramientas que en el campo no teníamos. El tema es que no se debe poner una marca encima de la otra en caso de venta de un animal‘, subrayó.

Al ser consultado sobre la decisión de trasladarlos a San Rafael en vez de alojarlos en Alvear, consignó que ‘en nuestro departamento no hay un corral habilitado grande para tener tantos animales. Esto no es afecta al ganado porque están acostumbrados a ser trasladados‘.

TAREAS DE POLICÍA VIAL EN ALVEAR Y ZONAS DE INFLUENCIA

Con la base ubicada en Jaime Prats, la dependencia cuenta con una movilidad con personal para un amplio espacio geográfico: ‘Todo lo realizamos en coordinación con el Jefe Departamental de General Alvear (Crio. Modesto Bravo) en base a lo que nos solicita controlando abigeatos, delitos rurales y control de animales en la vía pública‘, sostuvo.

La zona sur cuenta con tres móviles en total, motos y caballos para un territorio que comprende el 57% de Mendoza: ‘Hay lugares donde no se puede acceder con movilidades por la disposición del terreno y debe hacerse a pie o caballo‘.

Asimismo, agradeció a los vecinos que suelen comunicarse con Policía Rural al advertir un hecho de inseguridad en la zona rural y destacó al personal policial que debe realizar varias actividades de prevención, control y rescate.

Respecto al traslado de animales faenados de un lugar a otro, Hassar destacó la resolución que emitió el Director de Ganadería Damián Carbó que establece por ejemplo ‘la autorización del traslado de tres chivitos por vehículo, no tres por persona, acreditando la compra. En caso de ser más deben presentar la correspondiente guía o certificado de transferencia que les otorga el dueño de los animales‘, recordó.