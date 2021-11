En la mañana de este miércoles, el Intendente Walther Marcolini visitó el comienzo de las obras junto al Director de Vivienda Fabián Giménez, la Presidenta de la Unión vecinal del Barrio Don Valentín Ofelia Recuerdo y los vecinos beneficiados.

El Barrio Don Valentín de Bowen está ubicado en calle Centenario y 16, de Bowen, en un terreno que donó la familia Escartín. Forma parte de un proyecto presentado en el Programa Mendoza Construye Línea 1, mediante el cual el municipio junto a los vecinos logró urbanizar el terreno en cual vivirán las dieciséis familias que constituyen la unión vecinal.

‘Estamos muy contentos de que comience la obra del Barrio Don Valentín, es una deuda moral con las dieciséis familias del agro. Es la unión vecinal la que ha hecho un esfuerzo durante muchos años y cuando asumimos en 2.015 esta obra llevaba muchos años en espera. Está hecha la obra de urbanización, están las luminarias, que por razones de seguridad se terminarán de colocar una vez que esté hecho el obrador‘, expresó en diálogo con F.M. Viñas el Jefe Comunal.

Está la obra adjudicada, con una inversión de $63.000.000 se construirán casas industrializadas, de muy buena factura, en terrenos grandes: ‘Hay un plazo de ejecución de ocho meses que establece el pliego, por lo que las familias saben que a lo sumo en agosto del año próximo estarán viviendo en su casa, reconocen que su sueño es una realidad’, enfatizó el jefe comunal y añadió: ‘El estudio de suelo ha indicado la conveniencia de hacer un estabilizado, con el cual ha comenzado la obra‘.

Es importante lo que para Alvear va sucediendo en materia de vivienda social, una sucesión de concreciones en cascada que se han peleado durante muchos años, como el Barrio Malvinas Argentinas y el Barrio Don Valentín.

‘Aquí es más el esfuerzo porque se trata de familias rurales, que trabajan en la finca al día, que muchas veces no tienen un bono de ingreso, que han hecho lo imposible para tener el terreno, por lo que quiero agradecer a la familia Escartín, que donó el terreno. El Director de Vivienda también ha trabajado mucho para que esto sea una realidad, porque había que conseguir la urbanización de todos los barrios para que efectivamente se pudiera acceder a la vivienda, este es el caso del Barrio El Nevado y el Barrio El Juncalito‘, resaltó.

En 2.022 va a haber en ejecución 150 viviendas en el Departamento, por lo que solo para vivienda se requiere una inversión de más de $63.000.000 para el Barrio Don Valentín y para el Barrio Malvinas Argentinas casi $350.000.000. ‘Son inversiones que vienen a General Alvear, generan empleo y le dan una solución a la familia que ha peleado durante muchos años por este sueño, estoy contento por ellos‘, acentuó Walther Marcolini.

Por su parte, Ofelia Recuerdo expresó: ‘Es una alegría muy grande de que nuestro sueño se haga realidad, tener nuestra vivienda propia. Agradezco a Don Escartín, a Fabián Giménez, al Intendente, que siempre nos acompañó, y a todos los chicos porque no flaquearon, insistieron, no abandonaron, es una alegría para los niños tener su vivienda propia. Estoy muy contenta, yo soy jubilada y sigo trabajando también, en el Barrio Don Valentín somos todos trabajadores. Empezamos en 2.006, al principio no conseguíamos el terreno, después Escartín nos lo donó, luego empezamos a trabajar y a buscar de una forma u otra, hasta que apareció el Intendente con el Director de Vivienda y se nos hizo realidad el sueño de la casa propia‘.