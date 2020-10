La Asociación Civil del Canto y la Cosecha (entre otras entidades de Real del Padre), contará con un bono contribución para ayudar a los bomberos voluntarios del distrito, debido a que el festival que normalmente desarrollan año a año, probablemente se vea truncado en su próxima edición, debido a la existencia de la pandemia.

Ramón Ángel Pérez, integrante del Festival Integral del Canto y la Cosecha, explicó que al ser éste un año atípico, se está trabajando de forma diferente. “Nosotros tenemos un sistema de socios adherentes desde hace 2 o 3 años, y con eso recaudamos los fondos para el festival, más lo que se recauda en los festivales; además, trabajamos en conexión con otras entidades del distrito».

Este año todavía no tenemos seguridad de qué cosa vamos a hacer para suplantar el festival, porque obviamente por protocolo no lo vamos a poder hacer, pero en este momento estamos colaborando con el Destacamento de Bomberos Voluntarios de Real del Padre que pertenece y depende de Bomberos Voluntarios de Villa Atuel y que no tiene un lugar físico donde tener su cuartel; todos los vehículos y el material lo tienen guardado en las casas de los bomberos, por lo que se necesita de un lugar”, señaló y agregó que se consiguió que la unión vecinal “Los Nogales” de Real del Padre le cediera un salón de usos múltiples que tenían desocupado, pero que estaba muy maltratado por la cantidad de tiempo que llevaba desocupado.

Por eso, la Cooperativa Rural de Servicios Públicos de ese distrito inició una campaña con la rifa de un bono solidario para que las demás entidades ayudaran a venderlo y así, conseguir el dinero para refaccionar el edificio. A eso se ha enfocado ahora también, la Asociación Civil del Canto y la Cosecha.

Expresó además que en Real del Padre hay siete bomberos en actividad, pero se está llevando a cabo un curso del que están participando 15 alumnos -al aire libre y con los protocolos debidos-, para rendir a fines de noviembre y poder así aumentar aquel número. “Eso indica las ganas que tiene la gente de colaborar”, destacó.

Quien desee colaborar con la compra del bono contribución puede comunicarse con la Asociación Civil del Canto y la Cosecha al 2625-526364. Por otro lado, de querer hacerse algún tipo de donación para la Asociación de Voluntarios de Real del Padre se puede llamar al 2625-491099, desde donde pasarán el CBU correspondiente.